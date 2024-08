- "Belly Legs Po di Shirin David torna in cima alle classifiche" o "Shirin David's Belly Legs Po torna in cima alle classifiche"

Le Artiste Femminili Dominano la Vetta delle Classifiche Tedesche Questa Settimana: Per la quinta settimana consecutiva, Shirin David mantiene la sua posizione di vertice con il suo fresco inno estivo "Bauch Beine Po", che si posiziona al primo posto per la quinta settimana consecutiva.

Nella categoria degli album, Ayliva, la cantante pop di Recklinghausen, continua a dominare la classifica al primo posto. Ancora una volta, il suo terzo album "In Liebe" si aggiudica la vetta, secondo i dati di GfK Entertainment. Nuove entrate invadono la classifica, con Leoniden, un gruppo indie rock, che si aggiudica il secondo posto con il loro album "Sophisticated Sad Songs". Sabrina Carpenter si posiziona al terzo posto con "Short N' Sweet", mentre Louis Tomlinson occupa il quarto posto con "Live". Mono Inc. completa la top five con "Symphonic Live - The Second Chapter".

L'universo pop accoglie un volto familiare questa settimana nella classifica degli album, con i fratelli Gallagher degli Oasis che annunciano il loro ritorno e si posizionano al 77° posto con il loro album del 1995 "(What's The Story) Morning Glory?", che include il loro successo "Wonderwall". GfK Entertainment commenta: "Date le circostanze, l'ingresso è stato piuttosto impressionante". Solo il tempo dirà se altri album degli Oasis seguiranno la classifica la prossima settimana.

La tendenza si ripete anche nella categoria dei singoli, con Ayliva & Apache 207 al primo posto con "Wunder" e Adam Port, Stryv, Keinemusik, Orso & Malachiii con "Move", proprio come lo scorso anno. Artemas scende al quarto posto questa settimana con "I Like The Way You Kiss Me", mentre Sabrina Carpenter si aggiudica il quinto posto con il suo singolo "Espresso".

I tedeschi celebrano il successo continuo di Ayliva nella categoria degli album, con il suo album "In Liebe" che rimane al primo posto in Germania, secondo i dati di GfK Entertainment. Inoltre, il gruppo indie rock Leoniden guadagna popolarità, passando da nuovi arrivati al secondo posto con il loro album "Sophisticated Sad Songs."

Leggi anche: