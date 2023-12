Bella libera: La lotta per liberare una balena beluga dall'acquario di un mega centro commerciale sudcoreano

Si ritiene che la balena avesse circa due anni quando è stata catturata da imbarcazioni in acque russe nel 2013 e venduta al Lotte World Aquarium - il più grande di Seoul, gestito da uno dei più ricchi e grandi conglomerati della Corea del Sud.

È stata chiamata Bella. Con due beluga maschi, Belli e Bellu, insieme ad altri animali polari come pinguini e foche, faceva parte di una popolare attrazione artica.

In una vasca da 1.224 tonnellate, a 24 piedi di profondità, il trio era spesso oggetto di selfie e TikTok da parte dei visitatori, visti tuffarsi e volteggiare nell'acqua blu luminescente. A volte le balene nuotavano con disinvoltura fino a una galleria panoramica per osservare i visitatori, molti dei quali erano bambini piccoli che battevano sulle pareti di vetro della vasca, sperando di attirare l'attenzione delle balene.

"Il commercio è alimentato dall'avidità", ha dichiarato l'attivista americana Helene O'Barry.

"Si possono fare molti soldi catturando e vendendo questi carismatici mammiferi a parchi marini e acquari", ha dichiarato O'Barry alla CNN.

"Lo sfruttamento non si fermerà mai finché gli spettatori non guarderanno sotto la superficie e si chiederanno se qualche minuto di divertimento giustifica una tale crudeltà".

Bellu è morto all'età di 5 anni nel 2016. Belli lo ha seguito anni dopo, nel 2019, all'età di 12 anni. In natura, l'aspettativa di vita media delle balene beluga è tra i 35 e i 50 anni.

La loro morte ha scatenato una tempesta di critiche da parte degli attivisti sudcoreani per i diritti degli animali, che hanno spinto l'azienda ad agire. Nel 2019, Lotte si è impegnata a liberare Bella.

Ma non c'è ancora motivo di festeggiare, dicono gli attivisti: siamo quasi nel 2024, più di quattro anni dopo, e Bella rimane esposta. "Lotte dice che sta prendendo provvedimenti, ma in realtà non lo sappiamo", ha dichiarato alla CNN Jo Yak-gol, cofondatore del gruppo sudcoreano Hot Pink Dolphins.

"La mostra è ancora aperta e non è stata resa pubblica alcuna data di rilascio".

La balena continua a mostrare segni di stress "stereotipato" dopo la morte dei suoi compagni nella vasca, ha detto Jo. I video inviati alla CNN la mostrano girare in piccoli cerchi e galleggiare svogliatamente vicino alla superficie dell'acqua.

"Spesso gira intorno alla vasca senza un senso preciso", ha detto Jo. "Credo che si tratti di stress".

In uno scambio di e-mail con la CNN avvenuto a novembre, un portavoce di Lotte ha affermato che i piani di rilascio erano ancora in atto.

A maggio, un portavoce dell'azienda aveva detto alla CNN che il processo era nella sua "fase finale".

"Lotte World Aquarium sta facendo del suo meglio per creare un ambiente e un tempo appropriati per il rilascio di Bella attraverso discussioni in corso", ha dichiarato il portavoce. "I tempi sono coordinati con il Ministero della Salute e del Benessere (sudcoreano) come priorità assoluta".

Bella è "in buona salute", ha aggiunto il portavoce, ed è attualmente in fase di addestramento per prepararla a "un nuovo ambiente marino".

Alla domanda sul perché fosse ancora esposta, il portavoce ha risposto: "A questo punto, non c'è un altro posto dove farla stare".

La CNN ha contattato Lotte per ulteriori commenti all'inizio della settimana, ma non ha ricevuto risposta al momento della pubblicazione.

Il lato oscuro della cattività

Come i grandi felini tenuti come animali domestici e le giostre di elefanti, la pratica di tenere delfini e balene in cattività per l'intrattenimento turistico è diventata sempre più controversa negli ultimi anni, soprattutto a causa delle campagne di sensibilizzazione e dei risultati degli esperti che sostengono che gli animali in cattività non sono soddisfacenti.

Sebbene ci siano stati alcuni cambiamenti a livello globale, con aziende e Paesi che si sono mossi per vietare le attività che prevedono di cavalcare o toccare gli animali selvatici, non c'è stato un consenso a livello di settore sulla possibilità di tenere in mostra animali selvatici come le balene.

In natura, le balene beluga si trovano nell'Oceano Artico e nei mari e nelle coste di Canada, Nord America, Russia e Groenlandia.

Sono animali migratori, capaci di nuotare per migliaia di chilometri e di immergersi a profondità superiori ai 3.000 piedi, tra banchi di ghiaccio e fiordi, dicono gli esperti.

La loro vita media in natura è compresa tra i 35 e i 50 anni, ma in cattività è appena la metà, aggiungono.

Valeria Vergara, un'importante biologa marina che ha studiato le popolazioni di balene beluga in aree come l'arcipelago artico e la baia di Hudson per oltre due decenni, sostiene che "qualsiasi specie altamente intelligente e socialmente complessa come le balene beluga semplicemente non può essere felice in cattività". "Soffrono in cattività perché non hanno il libero arbitrio e non hanno stimoli mentali", ha dichiarato Vergera alla CNN. "Inoltre non possono mettere in atto molti dei loro comportamenti naturali".

"Quando li si osserva in natura, una delle cose che colpisce di più è quanto siano tattili, sociali e vocali", aggiunge.

"Viaggiano insieme in branchi relativamente grandi composti da membri della famiglia e compagni e nuotano all'unisono l'uno con l'altro".

"Li chiamiamo i 'canarini del mare' per il loro complesso sistema di comunicazione fatto di fischi, cinguettii e richiami, ma in cattività tendono a essere molto più silenziosi".

La fiorente industria degli acquari

Gli attivisti ritengono che ci siano circa 300 balene beluga in cattività in tutto il mondo.

L'industria degli acquari è in piena espansione in Asia orientale. La popolarità dei parchi tematici oceanici e degli acquari commerciali è in aumento in paesi come la Cina, il Giappone e la Corea del Sud, alimentata dagli enormi profitti derivanti dal turismo di massa.

L'attivista americano Ric O'Barry, ex addestratore di animali divenuto famoso per il suo lavoro di addestramento di tursiopi per la serie televisiva di successo degli anni Sessanta Flipper, conduce oggi campagne globali di sensibilizzazione sulla caccia ai delfini e sulla sofferenza dei mammiferi marini in cattività. O'Barry ha dichiarato alla CNN che mentre la sua organizzazione, il Ric O'Barry Dolphin Project, ha visto grandi progressi nella chiusura di parchi negli Stati Uniti, in Canada e in paesi europei come la Finlandia e la Svezia, altri si stanno installando in Asia.

"L'industria nel suo complesso non si è mai assunta alcuna responsabilità per la sindrome da copia che ha creato. È per questo motivo che ora vediamo i Paesi dell'Asia orientale aprire delfinari e parchi marini e acquistare balene e delfini catturati in natura per riempire le loro vasche", ha detto O'Barry.

"Guardano a posti come SeaWorld e pensano: 'Se possono farlo loro, possiamo farlo anche noi', perché sanno che ci sarà un pubblico, che non si pone domande critiche sulla provenienza di questi animali o su come sono stati catturati".

"Ci vorranno decenni per fermarlo".

Bella è una delle cinque balene beluga in cattività in Corea del Sud, secondo Jo Yak-gol di Hot Pink Dolphins. "Le balene beluga vengono catturate dall'Oceano Artico e poi importate in Corea del Sud", ha detto Jo. "Sono alloggiate in piccoli spazi, a volte con delfini che hanno temperature corporee completamente diverse".

Un progetto ambizioso che ha avuto luogo all'apice della pandemia nel 2020 ha visto una coppia di balene beluga di nome Little Grey e Little White trasferite in un santuario in Islanda dopo aver trascorso anni in un acquario di Shanghai.

Si è trattato di un'operazione leviatana durata diversi anni, che ha richiesto mesi di prove, squadre di specialisti e attrezzature come gru, rimorchiatori e camion e ha comportato costi enormi.

I sostenitori sperano che lo stesso possa essere fatto per Bella. Ma anche con le migliori intenzioni, liberare una balena in cattività, soprattutto se catturata in età così giovane, non sarà facile.

"La verità è che una balena come Bella difficilmente riuscirà a tornare in natura", ha detto Vergara. "I piccoli beluga imparano tutto dalle loro madri. Bella non avrebbe le competenze e le conoscenze necessarie per sopravvivere. Saprà di cosa nutrirsi o dove migrare? Sarà accettata in un branco? Riuscirà a comunicare con gli altri beluga (di nuovo)?".

"Ci sono molte domande, ma la sua migliore possibilità di vita è in un santuario".

Una soluzione in Norvegia?

I funzionari di Lotte sostengono che "l'unico posto al mondo" dove Bella può essere liberata è un santuario in Islanda.

L'azienda ha rifiutato di indicare il nome del santuario o di confermare se si tratta della stessa struttura che attualmente ospita la coppia di beluga provenienti dalla Cina.

In una dichiarazione rilasciata alla CNN a fine novembre, l'azienda ha affermato che ci sono stati ulteriori ritardi.

"Recentemente abbiamo ricevuto una risposta dall'operatore islandese che non ha avuto altra scelta se non quella di rinviare il processo a causa di problemi ambientali all'interno della sua struttura", ha dichiarato il portavoce. Le discussioni con le agenzie governative e gli esperti marini erano ancora in corso, ha aggiunto il portavoce.

"Di conseguenza, stiamo discutendo con gli esperti della commissione di scarico varie alternative, tra cui (altri) santuari all'estero e nazionali".

Parlando con la CNN, gli operatori di un santuario di prossima apertura in Norvegia hanno dichiarato di aver esteso l'invito ufficiale al Lotte World Aquarium affinché Bella si rechi nella sua riserva situata in un vasto fiordo artico di 500 acri e circondata da isole nel Finnmark, la contea più settentrionale della Norvegia.

"La Norwegian Whale Reserve (NWR) si è impegnata attivamente con i proprietari di Bella negli ultimi due anni, offrendosi di facilitare il suo trasferimento", ha dichiarato Andre Borell, membro del consiglio di amministrazione. "Siamo pronti a fornire un rifugio a Bella e, potenzialmente, a un'altra balena beluga in cattività presso il parco Aqua Planet Yeosu in Corea del Sud, di nome Ruby, con un ambiente marino naturale in cui possano vagare liberamente, immergersi e prosperare insieme ad altre forme di vita marina".

Borell e Regina Crosby, fondatrice dell'organizzazione no-profit OneWhale, hanno delineato un lungo piano d'azione, che prevede anche la concessione di sovvenzioni finanziarie per coprire le spese di cura della balena in Norvegia. "I proprietari di Bella sono stati informati che, una volta trasportata in Norvegia, non ci saranno più oneri finanziari per loro", ha dichiarato Crosby alla CNN. "Vogliamo eliminare qualsiasi motivo per cui Bella non debba essere spostata dalla sua vasca il prima possibile".

Ha aggiunto: "Sebbene non ci sia stato alcun impegno da parte di Bella o dei proprietari di Ruby, rimaniamo fiduciosi e ci impegniamo a lavorare con le autorità sudcoreane il prima possibile per procedere con i prossimi passi".

La CNN ha contattato i rappresentanti della Lotte per chiedere aggiornamenti sull'offerta della Norvegia.

Il tempo sta per scadere

Con l'avvicinarsi della fine del 2023, le organizzazioni animaliste hanno ribadito le loro richieste per il rilascio di Bella. "Sono passati quasi cinque anni. Bella ha sofferto abbastanza", ha dichiarato Jason Baker, vicepresidente senior di PETA Asia. "La Lotte Corporation deve smettere di procrastinare e trovare scuse perché il tempo sta per scadere".

L'esperto di balene beluga Vergara ha sottolineato l'urgenza. "Bella sta soffrendo da sola", ha detto Vergara. "Non c'è dubbio che una balena in cattività, soprattutto se solitaria, soffra di stress cronico che può indebolire il suo sistema immunitario e, in ultima analisi, accorciare la sua durata di vita".

"Lotte non può continuare a ritardare il trasferimento di Bella. Bella ha ancora la possibilità di una nuova vita e deve essere liberata".

O'Barry, attivista americano per i delfini, ha dichiarato alla CNN che lui e le sue squadre sono pronti a recarsi in Corea del Sud "per far sì che ciò accada".

"Siamo pienamente a favore del trasferimento di Bella in un santuario all'estero. Ha bisogno della compagnia di altre balene e di vivere di nuovo l'oceano", ha detto O'Barry.

"Il gruppo Lotte non può tornare indietro nel tempo, ma ha l'opportunità di rimediare a qualche danno facendola uscire da quella vasca senza vita e portandola in un santuario".

Fonte: edition.cnn.com