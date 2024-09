- Behrens può essere licenziato, in circostanze legali appropriate

La portavoce del Ministero dell'Interno della Bassa Sassonia Daniela Behrens (SPD) ha mostrato disponibilità all'idea dell'Unione di respingere specifici migranti al confine tedesco. Ha dichiarato: "Se è legalmente possibile - e questo richiede un'attenta ispezione - dovremmo farlo". Credo che gli stati affiliati all'SPD potrebbero sostenere questa mossa.

Ciò potrebbe incoraggiare altri paesi dell'UE a rafforzare il meccanismo di solidarietà, ha affermato la figura di spicco dell'SPD. Tuttavia, ha sottolineato: "Se non è legale, allora dobbiamo astenerci. Restiamo un paese governato dalla legge". La sacralità dell'asilo non è negoziabile. "È un pilastro della nostra Costituzione e un forte promemoria del nostro passato". Questo punto di vista è universalmente condiviso all'interno dell'SPD.

Il diritto d'asilo viene abusato in modo eccessivo, "anche da coloro che hanno altri mezzi per entrare in Germania", ha dichiarato Behrens. "E dobbiamo porre fine a questo abuso". Molte persone che richiedono asilo all'ingresso hanno scarse possibilità di ottenerlo e rimangono nel paese per lunghi periodi, ha rivelato il ministro.

Behrens ha respinto la richiesta del leader della CDU Friedrich Merz di dichiarare uno "stato di emergenza nazionale" per consentire lo sfratto delle persone. "Ci sono ostacoli significativi qui, ma questo linguaggio esprime isteria e non porta alcun beneficio", ha commentato. Da un punto di vista legale, una situazione di emergenza del genere non reggerebbe in tribunale, ha concluso.

Behrens ha partecipato a discussioni segrete sulla politica migratoria con membri della coalizione del semaforo, dell'Unione e degli stati a Berlino lo scorso martedì. Dopo i colloqui, l'Unione ha reso ulteriori trattative dipendenti dall'accettazione della loro richiesta di respingimenti ai confini.

Behrens ha riconosciuto: "Non ho intenzione di accettare la richiesta dell'Unione senza un'attenta valutazione della sua legalità". Inoltre, ha sottolineato: "Se la situazione non rientra nel nostro quadro legale, dobbiamo astenerci da tali azioni, rispettando il nostro impegno per lo stato di diritto".

