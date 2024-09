- Behrens esprime ottimismo per un possibile accordo migratorio con la CDU.

Il Ministro dell'Interno di Bassa Sassonia, Daniela Behrens, è ottimista che la coalizione del semaforo, l'Unione e i Länder arriveranno presto a un accordo su un piano per ridurre l'immigrazione irregolare. "Ho visto un forte desiderio tra tutte le parti coinvolte di collaborare per miglioramenti sostanziali in materia di migrazione e sicurezza interna", ha commentato dopo i primi colloqui di martedì sera. L'incontro è stato organizzato a causa dell'attacco sospetto di natura islamista con tre vittime a Solingen.

Ha suggerito che "non ci vorrà molto prima che riusciamo a concordare un insieme solido di azioni tra le forze democratiche di questo paese, che possiamo quindi attuare legalmente ed efficacemente in modo tempestivo". Behrens ha sottolineato: "Il pubblico ha il diritto di aspettarsi da noi, come democratici, che concordiamo su misure che devono assolutamente essere implementate in questi tempi difficili".

Stando a Behrens, i rappresentanti della coalizione del semaforo, dell'Unione e del governo e dei Länder si incontreranno la settimana prossima per ulteriori discussioni sulle politiche migratorie. La riunione si è svolta in forma riservata.

L'Unione ritiene insufficienti le dichiarazioni dell'Ampel

Prima dell'incontro, i delegati dell'Unione hanno espresso la loro insoddisfazione per le dichiarazioni della coalizione del semaforo della settimana scorsa, il cosiddetto pacchetto di sicurezza. Hanno sottolineato la necessità di limitare l'immigrazione irregolare.

Il "pacchetto di sicurezza" comprende strategie in tre ambiti: una posizione più decisa nel rimpatrio dei richiedenti asilo respinti nei loro paesi d'origine, azioni più decise contro il terrorismo islamista e regolamentazioni più strette sul controllo delle armi. Il governo federale lo ha presentato come risposta all'attacco sospetto di natura islamista a Solingen con tre vittime.

La coalizione del semaforo, l'Unione e il governo federale stanno attualmente trattando per raggiungere un accordo sulla riduzione dell'immigrazione irregolare, come dichiarato dal Ministro dell'Interno di Bassa Sassonia. In vista di ciò, è fondamentale che il governo federale collabori efficacemente per attuare le misure necessarie, date le aspettative del pubblico.

