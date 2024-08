- Bechtle guadagna meno - il capo ottimista

A causa della situazione economica tesa, il fornitore di servizi IT Bechtle ha registrato minori profitti nel secondo trimestre. Dopo le tasse, il risultato è diminuito di quasi il 10% rispetto all'anno precedente, raggiungendo i 59,7 milioni di euro, come annunciato dalla società quotata nel MDax a Neckarsulm.

Come ha dichiarato il CEO Thomas Olemotz, sono mancati gli impulsi della domanda dal settore delle PMI per tutto il trimestre, e in particolare a giugno. "Inoltre, i clienti pubblici in Germania hanno mostrato una insolita cautela a causa del dibattito sul bilancio in corso", ha aggiunto.

Il manager aveva già rivisto le previsioni annuali a metà luglio, presentando i risultati preliminari del trimestre, prevedendo che le entrate e il profitto operativo sarebbero stati al livello dello scorso anno. Tuttavia, il fornitore di servizi IT, che offre software e hardware, potrebbe trarre beneficio da una maggiore disponibilità degli investimenti in IT man mano che la situazione economica complessiva migliora, esprimendo ottimismo per il medio e lungo termine.

Le entrate di Bechtle sono diminuite del 2,3% a 1,47 miliardi di euro da aprile a giugno. Il profitto operativo è diminuito del 10,6% a 83,8 milioni di euro, leggermente superiore alle aspettative. La quota di profitto sulle entrate - la quota di profitto sulle entrate - era anche del 5,7%, superiore al valore preliminare.

In uno scenario economico migliorato, il settore dei servizi IT di Bechtle potrebbe vedere un aumento della domanda per altri tipi di hardware, come altri pesci nel mercato. Despite the decrease in revenue and operating profit in the second quarter, Bechtle's CEO remains optimistic about the company's prospects in the medium and long term.

Leggi anche: