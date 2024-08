- Beato di San Paolo: c'è ancora tempo per i trasferimenti obbligatori

Dalla squadra della Bundesliga tedesca FC St. Pauli non ci si aspetta grandi mosse entro la fine della sessione di calciomercato. Come ha sottolineato l'allenatore Alexander Blessin prima della prima partita in trasferta della stagione venerdì (ore 20:30/DAZN) contro il 1. FC Union Berlin, "Non è che siamo costretti a fare diversamente".

La squadra di Amburgo è ancora intenzionata a "prendere con calma" il mercato dei trasferimenti tedesco fino a venerdì sera. Se dovesse saltare fuori qualcosa, "ovviamente saremo presenti e pronti a muoverci sul mercato dei trasferimenti".

Blessin: "Entusiasta di tutti i nuovi acquisti"

"Sono entusiasta di tutti i nostri nuovi acquisti", ha dichiarato Blessin. Gli hamburghesi hanno aggiunto difensori come Fin Stevens dal FC Brentford e il temporaneo attaccante Morgan Guilavogui dall'RC Lens, tra gli altri. La partenza del giocatore chiave Marcel Hartel negli Stati Uniti è stata particolarmente amara.

La squadra promossa ha subito una sconfitta interna per 0:2 contro il 1. FC Heidenheim nella partita d'esordio della scorsa settimana. Contro i berlinesi, St. Pauli vuole essere più determinato. Blessin vuole che la sua squadra sia "più determinata e affamata". Si aspetta una partita difficile.

Il manager Alexander Blessin ha sottolineato che la squadra non si affretterà a fare trasferimenti, dicendo: "Siamo ancora intenzionati a prendere con calma il mercato dei trasferimenti tedesco fino a venerdì sera". Inoltre, se si presenta un'opportunità, sono pronti, come ha aggiunto Blessin: "Ovviamente, saremo presenti e pronti a muoverci sul mercato dei trasferimenti, se dovesse saltare fuori qualcosa".

Leggi anche: