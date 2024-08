- BayWa esprime soddisfazione per le sue attività nel settore cerealicolo nel sud della Germania.

BayWa, l'azienda agricola in difficoltà, garantisce le consegne ai clienti e i pagamenti ai coltivatori. "Date le quantità già documentate, BayWa AG può soddisfare completamente i suoi impegni di fornitura per i settori della molitura, dell'alimentazione e dell'alimentare", ha annunciato la società.

BayWa, con circa 125 punti di acquisto di cereali e semi oleosi in Germania meridionale, è l'acquirente principale per i coltivatori di questa regione. "Al momento, stiamo leggermente sottoperformando i nostri risultati previsti, con l'84% delle quantità pianificate rispetto ai dati dell'anno scorso", ha detto il responsabile del commercio Jörg-Simon Immerz. "Una parte considerevole di questa differenza è dovuta alle perdite del raccolto legate all'agricoltura in determinate regioni, e questi numeri non mostrano una generale erosione della fiducia in BayWa AG come partner affidabile per il trattamento del raccolto".

Difetti di fornitura in alcune aree della Wuerttemberg

Si sono verificati deficit significativi in alcune parti della Wuerttemberg e della Germania orientale a causa di "una combinazione di raccolti deludenti e pratiche agricole regionalmente limitate", ha detto BayWa. D'altra parte, hanno registrato un aumento di alcuni prodotti in Franconia a causa di raccolti riusciti e contratti anticipati. Le quantità di colza rimangono costanti.

"Ogni coltivatore che ci consegna il suo raccolto riceverà il suo pagamento", ha ribadito Immerz. Lottando con miliardi di debiti, BayWa è attualmente sostenuta dalle banche creditrici e dai principali azionisti con un temporaneo aumento finanziario di oltre mezzo miliardo di euro.

BayWa, con la sua significativa presenza in Germania meridionale, ha numerosi punti di acquisto in Germania. Nonostante alcuni ostacoli nel soddisfare tutte le quantità previste a causa delle perdite del raccolto in determinate regioni, BayWa assicura ai coltivatori in Germania che riceveranno i loro pagamenti come promesso.

Leggi anche: