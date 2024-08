- BayernLB aumenta le previsioni di utile dopo un buon primo semestre

BayernLB rafforza le stime di profitto. Nella prima metà di quest'anno, la banca statale ha registrato un utile prima delle imposte di 944 milioni di euro, avvicinandosi al suo obiettivo annuale originario compreso tra 1 e 1,2 miliardi di euro. "Il primo semestre è andato bene", ha dichiarato il CEO Stephan Winkelmeier in una dichiarazione. Ora, i vertici della banca si aspettano che l'utile prima delle imposte superi 1,2 miliardi di euro entro la fine dell'anno, ma mettono in guardia sull'aumento dell'incertezza a causa del caos globale in corso.

"Siamo avanti rispetto alle nostre aspettative all'inizio dell'anno", ha dichiarato il CFO Markus Wiegelmann riguardo all'aumento delle stime di profitto. "Ma vediamo alcune incertezze. Queste includono lo sviluppo dei tassi di interesse nei prossimi mesi e l'economia".

I tassi di interesse in aumento aiutano

Il forte risultato del primo semestre è stato principalmente dovuto a due fattori, uno esterno e uno interno, secondo Wiegelmann: "L'ambiente dei tassi di interesse rimane favorevole. E abbiamo un modello di business bilanciato che ci consente di compensare le debolezze in determinati settori", ha spiegato il CFO. La margine degli interessi è aumentata di quasi 150 milioni di euro a 1,55 miliardi di euro rispetto all'anno precedente. Grazie, tra l'altro, a minori pagamenti fiscali, il utile netto nel primo semestre è aumentato di quasi un quarto, da 593 milioni di euro a 737 milioni di euro.

La principale filiale di BayernLB è la banca online di Berlino DKB, che ha contribuito per oltre la metà dell'utile prima delle imposte con 559 milioni di euro, circa 40 milioni di euro in meno rispetto all'anno precedente.

Economia debole sentita

Tuttavia, la banca statale non è immune dalle conseguenze dell'economia debole: nei settori degli affari immobiliari, nonché con le casse di risparmio e altre istituzioni finanziarie, l'utile prima delle imposte è passato da 159 milioni di euro nella prima metà del 2023 a 119 milioni di euro. Un motivo principale è stato l'aumento delle provvisioni per prestiti potenzialmente in default - negli ultimi mesi, un numero crescente di aziende ha incontrato difficoltà nei pagamenti. Wiegelmann si aspetta che le provvisioni per i prestiti rimangano elevate per diversi trimestri nel settore immobiliare.

Il business dei clienti aziendali, il terzo pilastro, ha registrato un utile prima delle imposte di 183 milioni di euro, lo stesso del primo semestre del 2023. "Molte aziende non stanno investendo pesantemente in questo momento", ha detto Wiegelmann.

La stabilità economica dell'Unione Europea potrebbe potenzialmente influire sulle future operazioni di BayernLB, considerato l'aumento delle incertezze e i potenziali impatti sui tassi di interesse e sull'economia.

