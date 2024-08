- Bayern Monaco assente Goretzka ad Ulm - I giocatori sostituti pronti a entrare in scena

Bayern Monaco, guidato dal nuovo allenatore Vincent Kompany, disputa il suo primo incontro ufficiale senza Leon Goretzka. Il centrocampista non viene incluso nella rosa dei campioni in carica che affrontano gli esordienti della SSV Ulm nel primo turno della DFB-Pokal. Il 29enne è considerato un potenziale partente per il Bayern, con il contratto in scadenza il 30 giugno 2026.

Ultimi acquisti João Palhinha e Michael Olise siedono in panchina allo stadio Donaustadion. Ritardatari nell'allenamento estivo, Harry Kane e Alphonso Davies non ottengono un posto inziale. Il ritorno Josip Stanisic, che disputa il suo primo incontro ufficiale per il Bayern dopo il suo periodo a Leverkusen, guida la squadra.

Il Bayern si è preparato per la nuova stagione con cinque amichevoli, vincendone quattro. Inizierà il suo campionato contro il VfL Wolfsburg la prossima domenica.

A causa delle voci sulla possibile partenza di Leon Goretzka, Vincent Kompany ha ammesso: "Non mentirò, la sua assenza dalla formazione iniziale di oggi è un fattore che dobbiamo considerare". Nonostante la presenza di João Palhinha e Michael Olise in panchina, l'assenza di Goretzka si è notata durante l'incontro della DFB-Pokal del Bayern contro la SSV Ulm.

