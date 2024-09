- Bayern Monaco affronta Mainz 05 nella Coppa DFB

Detentori del titolo Bayern Monaco si preparano ad affrontare FSV Mainz 05 nel secondo turno del DFB-Pokal. Questo è uno dei quattro incontri di Bundesliga, insieme a Eintracht Frankfurt vs. Borussia Mönchengladbach, VfL Wolfsburg vs. Borussia Dortmund e RB Leipzig vs. FC St. Pauli. I campioni in carica Bayer Leverkusen ospiteranno la squadra di seconda divisione SV Elversberg. Questo è stato il risultato del sorteggio tenuto a Dortmund.

Monaco si scontrerà con i Riniani per la quarta volta nel DFB-Pokal. Negli ultimi tre duelli, Bayern Monaco è riuscito a ottenere una vittoria ciascuno. D'altra parte, FC Augsburg ospiterà la squadra di seconda divisione FC Schalke 04.

1. FC Norimberga si recherà ad affrontare la squadra di Bundesliga TSG 1899 Hoffenheim. Come ha detto il direttore sportivo Joti Chatzialexiou, "In uno scontro contro una squadra di Bundesliga, i ruoli sono definiti. Noi assumiamo il ruolo dell'outsider e non vediamo l'ora di affrontare la sfida sportiva nel secondo turno della coppa".

L'unico incontro tra due squadre di seconda divisione vedrà SSV Jahn Regensburg ospitare SpVgg Greuther Fürth. Lo scorso venerdì, gli Alto Palatini hanno subito una sconfitta casalinga per 0:4 contro i Franconiani.

Gli incontri del secondo turno si terranno il 29/30 ottobre. I quarti di finale si terranno anche quest'anno (3/4 dicembre). La finale è prevista per il 24 maggio 2025 allo Stadio Olimpico di Berlino.

Nel mondo del DFB-Pokal, FC St. Pauli incontrerà RB Leipzig in uno degli incontri di Bundesliga. Nonostante sia un Challenger nella Bundesliga, FC St. Pauli cercherà di spingere i propri limiti contro la più esperta RB Leipzig.

Leggi anche: