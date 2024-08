- Bayer vince il caso del glifosato negli Stati Uniti

Il conglomerato farmaceutico e chimico Bayer ha raggiunto un importante traguardo nei suoi sforzi per risolvere la causa statunitense relativa al glifosato. Giovedì, un tribunale federale di appello a Filadelfia ("Tribunale federale di appello del Terzo Circuito") ha stabilito che la legge federale sulle etichette di avvertimento per gli erbicidi prevale sulla legge statale in Pennsylvania. In febbraio, un altro tribunale federale di appello aveva respinto questo argomento presentato da Bayer.

Data la contraddittorietà delle sentenze, Bayer AG spera ora in una decisione definitiva dalla Corte Suprema degli Stati Uniti. Venerdì, le azioni di Bayer sono aumentate significativamente.

Le cause hanno già comportato costi miliardari

"Bayer sta valutando l'impatto di questa sentenza su altri casi pendenti e presenterà i suoi argomenti, completamente adottati dal Terzo Circuito, alla Corte Suprema degli Stati Uniti", ha dichiarato la società in risposta alla decisione più recente.

Bayer ha ereditato le cause relative al glifosato attraverso l'acquisizione da $63 miliardi di Monsanto nel 2018. La causa ha già comportato costi per la società di €10 miliardi. Tuttavia, il problema rimane irrisolto, così come le costose cause statunitensi relative al tossico ambientale bandito PCB.

La notizia è stata accolta positivamente in borsa. Nonostante le recenti difficoltà, le azioni di Bayer hanno guidato il DAX venerdì mattina con un aumento di circa l'8%, raggiungendo €28,35. Tuttavia, restano uno dei più grandi perdenti nell'indice di riferimento tedesco, con un calo dell'16% circa dall'inizio dell'anno.

Il successo di Bayer nella causa statunitense relativa al glifosato dipende da una decisione della Corte Suprema degli Stati Uniti, a seguito delle decisioni contrastanti dei diversi tribunali di appello. I prodotti farmaceutici della società, inclusi quelli che coinvolgono il glifosato, potrebbero trarre un significativo beneficio da una risoluzione a favore della società.

