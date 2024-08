Bayer vince il caso del glifosato in tribunale USA

Bayer lotta da anni con controversie legali negli Stati Uniti riguardo al glifosato. Ora, l'azienda ha ottenuto una vittoria in un tribunale nel processo sull'erbicida e gli investitori ne traggono subito beneficio.

Bayer ha ottenuto una vittoria legale negli Stati Uniti nel processo che sostiene che il glifosato, il principio attivo del diserbante Roundup, causa il cancro. Un tribunale federale di appello di Philadelphia ha respinto giovedì la rivendicazione di un giardiniere che aveva sostenuto di aver contratto il linfoma non Hodgkin a causa del prodotto, affermando che l'azienda non avrebbe potuto aggiungere un avvertimento sul cancro secondo le normative federali per l'etichettatura uniforme.

Le azioni di Bayer sono aumentate nel DAX dopo la decisione, con un aumento del dieci percento.

Il glifosato scatena un'ondata di cause legali

Tuttavia, la decisione contrasta con quelle di altri due tribunali degli Stati Uniti. "Le decisioni contrastanti dei tribunali federali di appello su questa questione meritano una revisione da parte della Corte Suprema degli Stati Uniti", ha dichiarato Bayer in una dichiarazione sulla sentenza.

Bayer ha costantemente respinto le accuse che il glifosato causi il cancro. Le autorità di regolamentazione di tutto il mondo hanno classificato la sostanza come non cancerogena. Tuttavia, l'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha classificato l'erbicida come "probabilmente cancerogeno" nel 2015.

Acquistando lo sviluppatore del glifosato Monsanto, Bayer ha ereditato un'ondata di cause legali negli Stati Uniti che hanno gravato sull'azienda per anni. Al 23 luglio, Bayer ha vinto 14 dei 23 processi, ma ha anche affrontato pesanti multe. Dal momento dell'acquisizione di Monsanto per 63 miliardi di dollari a giugno 2018, il prezzo delle azioni di Bayer è crollato di oltre il 73 percento.

La decisione del tribunale di respingere la rivendicazione contro la società controllata di Bayer per non aver aggiunto un avvertimento sul cancro ai prodotti a base di glifosato è una vittoria significativa per l'azienda. Nonostante questa vittoria, le decisioni contrastanti dei tribunali degli Stati Uniti sulle proprietà cancerogene del glifosato hanno portato Bayer a chiedere una revisione da parte della Corte Suprema degli Stati Uniti.

