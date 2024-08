- Bayer sta offrendo uno spettacolo di intrattenimento eccezionale <unk> conflitto a Gladbach

Fortuna Eccezionale, Turbolenza VAR e una Vittoria Straordinaria all'Ultimo Secondo per Leverkusen. L'inizio del primo incontro della Bundesliga ha avuto tutti gli ingredienti per un film d'azione. Alla fine, il Bayer Leverkusen ha ottenuto una vittoria per 3:2 al 91° minuto grazie a un rigore trasformato da Florian Wirtz. "È tutta una questione di mentalità, non molliamo mai", ha dichiarato il difensore del Leverkusen Edmond Tapsoba, dopo 35 partite di Bundesliga senza sconfitte.

Il Borussia Mönchengladbach ha lottato con la delusione dopo aver recuperato da uno svantaggio di 0:2. "La VAR ha esaminato ogni situazione, ma sembrava lavorare contro di noi, non ci è stata concessa alcuna advantage", ha condiviso il direttore sportivo del Gladbach Roland Virkus. "Il rigore non era un errore chiaro, l'arbitro non aveva bisogno di una valutazione aggiuntiva", ha aggiunto Virkus.

Schröder Cambia la Sua Decisione

L'arbitro Robert Schröder ha parlato della questione con Sat.1 TV. "Inizialmente, credevo che il giocatore del Gladbach avesse toccato il pallone per primo, quindi ho deciso di procedere. Dopo la revisione VAR, che ha mostrato che Adli aveva toccato il pallone per primo, è stata raccomandata una riassegnazione in campo", ha chiarito Schröder, portando all'assegnazione di un rigore dopo una rivalutazione. L'incidente in questione ha coinvolto un confronto tra Ko Itakura e Amine Adli del Leverkusen.

Il nuovo attaccante del Borussia Tim Kleindienst, che ha segnato il gol del 2:2 (85° minuto), ha espresso il suo disappunto. Tuttavia, anche il gol del Gladbach segnato da Nico Elvedi (59° minuto) è stato confermato.

Xhaka Segna il Suo Primo Gol della Stagione

Il Leverkusen ha ritrovato la sua fortuna contro il Bayern Monaco. "Certo, è stata una fortuna per noi. Non possiamo sempre contare su questo", ha riconosciuto il centrocampista Granit Xhaka, che ha segnato un gol spettacolare da circa 20 metri, brevemente festeggiando il suo ritorno al suo vecchio campo di battaglia. Xhaka ha riconosciuto che ci sono stati intoppi. "Era la nostra prima partita, quindi non tutto era perfetto. Era importante per noi ottenere una vittoria".

Alonso, che ha schierato i suoi nuovi acquisti e continua a fare affidamento su Jonathan Tah, ha parlato di un processo. "Abbiamo dimostrato grande determinazione e creato diverse opportunità nella zona del penalty ancora una volta. Siamo contenti del risultato, ma non di tutti gli aspetti del gioco", ha detto l'allenatore del Leverkusen. "Le emozioni erano alte oggi, ma non eravamo così uniti e un po' passivi", ha aggiunto Alonso.

Tifosi del Gladbach Ritardano la Vittoria del Leverkusen

Il direttore generale del Bayer Simon Rolfes non voleva esagerare l'importanza delle vittorie all'ultimo minuto. "Avremmo preferito concludere la partita prima. Ma se portiamo rinforzi freschi come Adli in campo, è qualità", ha condiviso Rolfes. Anche i nuovi acquisti Martin Terrier e Aleix Garcia hanno visto azione vicino alla fine della partita.

Il tempo supplementare prolungato è stato in gran parte attribuito ai tifosi del Gladbach. La maggior parte dei 11 minuti di recupero può essere ricondotta a una lunga pausa dopo l'interruzione causata da bombe fumogene lanciate dai tifosi del Gladbach. Lo stadio era avvolto dal fumo, rendendo difficile distinguere il campo dalle tribune. Se questa interruzione di cinque o sei minuti non fosse avvenuta, il Leverkusen non avrebbe avuto abbastanza tempo per segnare il gol decisivo.



