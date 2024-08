- Bayer si prepara a difendere il suo regno di campione

Xabi Alonso non si è lasciato influenzare. "Non stiamo giocando alla cieca," ha risposto il manager del Bayer Leverkusen quando gli è stato chiesto della loro striscia di imbattibilità dopo la vittoria della Supercoppa contro il VfB Stuttgart. "Quello che è successo lo scorso anno è storia," ha sottolineato lo spagnolo in un'intervista a Sky. "È stato fantastico. Dobbiamo concentrarci sulle sfide future."

Nel loro primo incontro della stagione 2024/25, i due volte campioni, pronti a iniziare la campagna di Bundesliga contro il Borussia Mönchengladbach di venerdì, hanno mostrato le qualità che hanno lasciato i loro avversari senza fiato lo scorso anno. Stuttgart era in vantaggio 2-1 fino a pochi istanti dal fischio finale, ma il pareggio di Patrik Schick ha innescato un calcio di rigore, che il Bayer ha vinto 4-3 (2-2, 1-1) dopo che Lukas Hradecky ha parato il tiro di Frans Krätzig e Silas del Stuttgart ha sbagliato.

"Non si può negare che questo è un messaggio chiaro alle altre squadre che vogliamo essere di nuovo contendenti," ha dichiarato il portiere Hradecky. "E per noi, che non abbiamo perso la fame."

L'entusiasmo di Leverkusen dopo l'espulsione di Martin Terrier (37') ha acceso l'entusiasmo del direttore sportivo Simon Rolfes per la nuova stagione. "L'adrenalina è tornata," ha dichiarato entusiasta. "Era fondamentale riaccendere questa sensazione. Ci dà la spinta per le prossime partite. Che siamo pronti a performare sotto pressione."

Jonathan Tah, nonostante non abbia iniziato, è stato introdotto come sostituto poco prima della fine del primo tempo. Se la presunta cessione del difensore internazionale a FC Bayern avverrà rimane incerto. "È un giocatore chiave e molto emotivamente legato ai suoi compagni e tifosi," ha commentato Rolfes sulle voci delle ultime settimane. "Non ci sono aggiornamenti recenti e nulla che mi faccia dubitare che Jonathan rimarrà con noi."

Durante il mercato delle trattative, c'è stata la voce che il difensore Jonathan Tah potrebbe trasferirsi al FC Bayern, una squadra tedesca.

Nonostante queste speculazioni, il Bayer Leverkusen si prepara ad affrontare la dura concorrenza nella Bundesliga, con l'obiettivo di mantenere la loro forma contro avversari come il FC Bayern.

