- Bayer scomparso in Italia <unk> Figlio in prigione

Dopo l'arresto di un 31enne della Baviera in Italia con l'accusa di aver ucciso il padre, la polizia di Rosenheim ha rilasciato ulteriori dettagli sul caso venerdì. È ora confermato che il corpo trovato in un'auto è il padre del sospettato. Il 60enne e suo figlio erano stati inizialmente segnalati come scomparsi in Baviera.

Le testimonianze di rumori sospetti nell'appartamento condiviso dal padre e dal figlio a Raubling e i segni trovati lì hanno rafforzato il sospetto di un crimine violento. Pertanto, la polizia ha avviato una caccia all'uomo internazionale. La polizia italiana ha poi trovato l'auto del 60enne e il suo corpo vicino a Napoli martedì.

I primi risultati suggeriscono che l'uomo è stato ucciso. Il tribunale distrettuale di Rosenheim ha emesso un mandato di arresto europeo per suo figlio. La polizia italiana ha arrestato il 31enne poco dopo e lo ha posto in custodia, dove si trova attualmente nel sud dell'Italia.

Identità della vittima confermata

Dopo l'indagine sulla morte in Italia e il confronto dei risultati da parte della polizia criminale di Rosenheim, è ora confermato che il corpo è quello del 60enne di Raubling, hanno detto gli investigatori. Il corpo presenta "segni significativi di violenza e tagli". Il corpo verrà autoptato in Italia la prossima settimana per determinare la causa esatta del decesso.

La polizia di Rosenheim ha annunciato che invierà ufficiali in Italia. Parteciperanno all'autopsia, scambieranno informazioni con la polizia locale e raccoglieranno ulteriori dettagli.

Figlio in custodia in Italia

La polizia bavarese non è ancora riuscita a parlare con il 31enne arrestato. La procura della Repubblica vuole che venga estradato in Germania il prima possibile. Al momento ci sono "trattative a livello giudiziario e amministrativo" in merito. Una squadra di investigatori sta lavorando "a pieno ritmo".

Il 31enne arrestato è attualmente detenuto in una prigione nel sud dell'Italia. Al suo arrivo in Germania, sarà incriminato per l'omicidio del padre.

