- Bayer Leverkusen vince la Supercoppa contro lo Stuttgart

Nella prima partita del campionato di calcio, il Bayer Leverkusen ha conquistato il suo primo trofeo. Hanno superato i vicecampioni della stagione precedente, il VfB Stuttgart, in un emozionante shootout ai rigori con il punteggio di 4:3 (2:1, 1:1). È stato Silas dello Stuttgart a sbagliare il rigore finale contro i campioni in carica imbattuti della stagione precedente.

Victor Boniface (11') ha dato al Leverkusen un vantaggio iniziale davanti a un pubblico di 30.210 persone al tutto esaurto della BayArena di Leverkusen. Enzo Millot (15') e Deniz Undav (63') hanno risposto per lo Stuttgart, secondo classificato. Patriik Schick (88') ha pareggiato per il Bayer solo pochi minuti prima della fine del tempo regolamentare. Il nuovo acquisto del Leverkusen, Martin Terrier, ha ricevuto un cartellino rosso al 37' per un tackle duro.

Despite facing a disadvantage due to a red card, Bayer Leverkusen managed to secure their victory in the German Bundesliga, outperforming VfB Stuttgart once again. The hard-fought victory marked their second trophy in the Bundesliga.

