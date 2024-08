Bayer Leverkusen si assicura la vittoria in modo drammatico

Indipendentemente dal risultato, il Bayer Leverkusen continua a segnare i goal decisivi oltre il 90', anche all'inizio della nuova stagione della Bundesliga. Questa volta c'è stato un elemento di fortuna e un giocatore di Gladbach era particolarmente insoddisfatto.

Al 102' del primo match della nuova stagione della Bundesliga, Florian Wirtz si è avvicinato alla porta da undici metri, ha calciato con forza e precisione. Il suo tiro è finito nell'angolo sinistro (vista dal punto di vista del tiratore), ma anche il portiere di Gladbach, Jonas Omlin, ci è arrivato. Per un momento, sembrava che il Borussia, che lottava fieramente, avrebbe effettivamente strappato punti ai campioni in carica del Bayer 04 Leverkusen. Ma poi la palla ha colpito la mano di Omlin, rimbalzando al centro, dove Wirtz aspettava per segnare il 3:2 (2:0). Gli ultimi minuti emozionanti del Bayer. Ancora una volta. La partita non poteva finire in modo più drammatico.

Durante la stagione precedente, che includeva una sconfitta nella finale di Europa League contro l'Atalanta Bergamo, il Leverkusen aveva reso il goal tardivo un tratto quasi incredibile. Anche durante la pausa estiva, sotto la guida dell'allenatore Xabi Alonso, la squadra del Bayer sembrava aver affinato questa abilità ancora di più. Già nella Supercoppa contro il VfB Stuttgart, il Bayer ha segnato tardi - nell'ultimo minuto successivo. Tuttavia, rispetto agli eventi di questa sera, il goal nella ridicola e caotica "Kirmescup" era quasi un tentativo anticipato. Tuttavia, non ci sono state dispute sulla durata del tempo aggiuntivo nello stadio del Borussia. I tifosi del Borussia avevano riempito il campo con un tributo pirotecnico all'antico Bökelberg durante l'intervallo. C'è stata anche una lunga revisione VAR prima del 1:2 del Borussia.

Granit Xhaka dimostra il suo valore

La serata a Mönchengladbach è stata tumultuosa, appassionata. Se questo è un segno di ciò che verrà, la nuova stagione sarà intensa, emozionante, straordinaria, drammatica. Tutto questo c'era in questa partita inaugurale. Il Leverkusen ha iniziato come si conviene ai campioni. Granit Xhaka, che aveva giocato per quattro anni a Borussia, ha colpito il pallone con tale forza dopo dodici minuti che persino il portiere Omlin è stato colto di sorpresa. Il Leverkusen aveva tutto sotto controllo, ha sprecato occasioni. Edmond Tapsoba, ad esempio, ha lasciato partire un tiro, ma solo all'alluminio. Il Borussia ha cercato di riprendere il controllo del gioco. Tuttavia, proprio quando il Borussia stava trovando l'equilibrio, era già 0:2. Wirtz era ancora il marcatore.

Prima della fine del primo tempo, il Gladbach ha segnato. Il nuovo acquisto Tim Kleindienst ha segnato (42'), ma dopo una accurata revisione del video, il goal non è stato convalidato. Kleindienst aveva fatto contatto con l'avversario Piero Hincapie nella sfida precedente. Dopo la ripresa, il Leverkusen ha dominato di nuovo e avrebbe potuto chiudere la partita se Frimpong avesse sfruttato un'ottima occasione o avesse passato la palla a Boniface. Ma non lo ha fatto. E così, la squadra ospitante ha segnato. Con un potente calcio di punizione, Kevin Stöger ha mandato il pallone nell'area di rigore. Tramite Ko Itakura, è finito con Nico Elvedi, che ha segnato al secondo tentativo. Il goal è stato revisionato a lungo. Era sospettato un fuorigioco, ma non è stato confermato.

Leverkusen rimane l'eroe dell'ultimo minuto

Ancora una volta, il Leverkusen. La squadra di Alonso ha cambiato marcia, ha pressato il Gladbach nell'area di rigore e ha applicato una pressione immensa. Ma il Borussia, pieno di combattività e di spirito straordinario, ha respinto tutto. Molto di esso abilmente, alcuni per fortuna. Tuttavia, il Leverkusen ha creato poche situazioni pericolose e ha concesso il pareggio. Stöger ha fatto un passaggio brillante a Kleindienst, che ha fatto una mossa forte nello spazio stretto e ha segnato. Un'altra revisione. Era sospettato un altro fuorigioco, ma anche questo è stato annullato (85'). Le tribune erano accese. La sorpresa (un pareggio) era a portata di mano, la sensazione (una vittoria contro il Leverkusen, che non aveva perso una partita in casa da 41 incontri) sembrava possibile.

Ma il Leverkusen è il Leverkusen. La squadra di Bayer è la magia dell'ultimo minuto. Lo scorso anno hanno segnato otto volte dopo il 90' nella Bundesliga, sei delle quali decisive. Hanno fatto questo cinque volte nella Europa League. "Certo, è fortunato per noi", ha detto il centrocampista del Bayer Xhaka. "In qualche modo, gli avversari diventano sempre nervosi perché sanno che spesso segniamo tardi. Ma non possiamo sempre contare su questo". Questa volta, ci voleva più della forza del Bayer; ci voleva la fortuna o il VAR. L'arbitro ha riconosciuto un fallo di Itakura su Adli,

Leverkusen è rimasta sconvolta e in estasi, mentre Gladbach ribolliva di rabbia. "Hanno esaminato tutto - tutto contro di noi, ma non un solo caso per noi," brontolava il direttore sportivo Roland Virkus. La decisione finale è stata quella che lo ha fatto infuriare di più. Nonostante la visione delle immagini televisive, rimaneva incerto se Itakura avesse colpito solo l'avversario o anche il pallone. "A mio parere, non è stato un errore chiaro, non doveva essere espulso," ha commentato Virkus sull'episodio. "Sì, ha colpito il piede dopo, ma ha chiaramente giocato la palla per primo." L'arbitro Robert Schröder, however, aveva un'opinione diversa e difendeva la sua decisione. "Capisco la frustrazione di Gladbach dopo una sconfitta così tardiva e frustrante. Ma non ha colpito il pallone, quindi è un penalty," ha spiegato Schröder su Sat.1.

Kleindienst era il più frustrato: "È frustrante come ogni situazione 50:50 viene revisionata e ogni goal viene esaminato nei minimi dettagli. Sembrava che non volessero che guadagnassimo nulla oggi," ha detto il nuovo acquisto su DAZN.

Nella partita successiva contro il Borussia Mönchengladbach, il Leverkusen ha dimostrato ancora una volta la sua abilità nel segnare gol tardi. La squadra, guidata da Xabi Alonso, aveva affilato le sue abilità durante la pausa estiva, riuscendo addirittura a segnare un gol tardivo nella Supercoppa contro il VfB Stuttgart.

despite Borussia's best efforts, including a strong second half, Leverkusen's soccer expertise and a bit of fortune helped them secure a crucial 3:2 victory, with Florian Wirtz scoring the decisive goal after a VAR review for a handball.

Leggi anche: