- Bayer Leverkusen nomina Jens Nowotny come capo onorario della squadra.

Bayer 04 Leverkusen ha richiamato il suo ex-capitano Jens Nowotny come capitano onorario. L'evento speciale si svolgerà prima dell'inizio della partita contro l'RB Lipsia, in programma sabato sera alle 18:30/Sky.

Nowotny, il difensore esperto che ha giocato per Leverkusen dal 1996 al 2006 e ha conquistato il secondo posto in classifica per quattro volte e raggiunto la finale della Champions League nel 2002, entrerà a far parte di un club esclusivo. Accanto a Nowotny, il 50enne che ha giocato in 48 partite internazionali, ci sono nomi come Rüdiger Vollborn, Bernd Schneider, Simon Rolfes, Carsten Ramelow e Lars Bender. La lista include anche gli ex attaccanti Ulf Kirsten e Stefan Kießling, che hanno ricevuto il titolo di capitano onorario di Bayer.

Dopo una carriera gloriosa con Leverkusen, Nowotny torna al suo vecchio club come capitano onorario, rappresentando la Germania. Con l'aggiunta di Nowotny, il Bayer 04 Leverkusen continua a onorare la sua ricca storia calcistica tedesca.

