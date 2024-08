Bayer Leverkusen ha avviato un procedimento legale contro se stessa a Jena

Bayer Leverkusen si impone su Carl Zeiss Jena con un solo gol nel DFB-Pokal. Il gol di Jonas Hofmann è risultato sufficiente per la vittoria, ma Leverkusen resta insoddisfatto. Robert Andrich promette di migliorare le prestazioni future.

Il giovane Hamza Muqaj, a soli 18 anni, ha avuto l'opportunità di fare un'impressione significativa nel calcio professionistico durante questa partita di coppa. In extra time, ha ricevuto il pallone in una posizione ideale per pareggiare, ma ha mancato il bersaglio, sfiorando la traversa. Questo tentativo fallito ha lasciato Jena frustrato, ma Bayer Leverkusen è comunque riuscito a conquistare la vittoria per 1-0.

Successivamente, Robert Andrich ha ammesso la prestazione sottotono della squadra, dicendo: "Siamo solo contenti di aver passato il turno, ma sappiamo di non aver giocato al nostro meglio oggi. Dobbiamo discutere del nostro approccio per 90 minuti e semplicemente non è stato abbastanza, anche contro una squadra di liga regionale". L'allenatore Xabi Alonso ha espresso sentimenti simili, manifestando la sua insoddisfazione in modo quasi apologetico, con il rischio di umiliazione che incombeva.

"Andrich ha approfondito la deludente prestazione della squadra, dicendo: "Non abbiamo sfruttato i nostri punti di forza. Abbiamo commesso troppi errori inspiegabili. Quelli errori hanno risvegliato la folla, ma la mancanza di tranquillità nel nostro gioco è stata un problema significativo". Andrich non ha riservato critiche solo alla prestazione della squadra quella sera, ma ha sottolineato: "Abbiamo mostrato le qualità desiderate per circa 10 minuti su 90. Non è abbastanza. Il nostro obiettivo principale questa sera era giocare con concentrazione e abbiamo fallito miseramente".

Anche il vincitore del match Hofmann ha riconosciuto la prestazione sottotono della squadra, prevedendo: "Questo risultato dovrebbe servirci da campanello d'allarme. Dovrebbe dimostrare che i nostri sforzi del passato non sono sufficienti. Come squadra, dobbiamo alzare il nostro livello di gioco".

La stagione precedente di Leverkusen ha visto un'impresa impressionante, con una sola sconfitta. Il loro successo si è concluso con la vittoria nella finale della Europa League contro l'Atalanta Bergamo, nonché con il doppio campionato e la Coppa di Germania. Nonostante le partenze chiave e i nuovi acquisti, Leverkusen non ha ancora trovato il suo ritmo, iniziando la stagione con decisioni controversie del VAR che hanno aiutato la loro vittoria contro il Borussia Mönchengladbach.

Bayer cerca di rafforzare la difesa con due acquisti

La prestazione di Bayer contro il Carl Zeiss Jena ha lasciato poco spazio alle speculazioni su ciò che sarebbe potuto accadere se Muqaj avesse segnato. Forse Bayer avrebbe potuto rispondere efficacemente, estendendo così la partita ai tempi supplementari o addirittura uscendo vittorioso. L'eliminazione tardiva è una delle specialità di Leverkusen. Con le partite contro l'opposizione di alto livello che si profilano all'orizzonte, migliorare le prestazioni è diventata una preoccupazione prioritaria per la squadra, che cerca di mantenere i suoi ambiziosi obiettivi per questa stagione.

Simon Rolfes, direttore sportivo, ha commentato la prestazione sottotono della squadra contro il Carl Zeiss Jena, dicendo: "Abbiamo avuto difficoltà a creare una partita dinamica e intensa". Rolfes ha difeso la composizione della squadra, con Alonso che ha apportato considerevoli modifiche alla formazione iniziale, sottolineando: "Abbiamo una squadra robusta e ogni giocatore ha il diritto di giocare". Quattro giocatori chiave - Alejandro Grimaldo, Granit Xhaka, Florian Wirtz e Jeremie Frimpong - sono rimasti in panchina, suggerendo che potrebbero ancora svolgere un ruolo significativo nella stagione in corso.

La squadra ha subito alcune modifiche per la partita di coppa, con il difensore Nordi Mukiele, che aveva precedentemente giocato per l'RB Leipzig, che si è unito alla squadra in prestito stagionale dal Paris Saint-Germain. In cambio, Leverkusen ha spedito il centrocampista Odilon Kossounou alla squadra italiana della Serie A dell'Atalanta Bergamo, che ha l'opzione di acquistare il suo contratto alla fine del periodo di prestito.

Tuttavia, è stato l'attacco di Bayer che ha richiesto la maggiore attenzione dopo la partita di coppa. La combinazione non ha funzionato, come dimostrato dal tiro mancato di Patrick Schick e dal colpo di Adli contro il palo. Con 15.000 tifosi entusiasti che li acclamavano, i leader della Regionalliga Ost hanno messo in scena una valida resistenza e non si sono tirati indietro di fronte alla sfida, lasciando alla fine un gol potenzialmente storico mancato.

Alonso non era soddisfatto della situazione e ha agito. Alejandro Grimaldo è entrato in gioco. Lo spagnolo esperto ha subito influenzato la partita. La sua traversa ha trovato la testa di Hofmann, portando a un gol - 0:1. Tuttavia, la partita non si è sviluppata come ci si sarebbe potuti aspettare. Jena non ha perso il suo spirito. Perché avrebbero dovuto? Cosa avevano da perdere i leader della Regionalliga Ost? Niente. Kay Seidemann (65.) ha avuto un'occasione ideale, mentre Nils Butzen (77.) ha avuto la prossima chance. Purtroppo, Muqaj ha mancato il bersaglio. Per tutta la partita, Bayer ha subito alcuni motteggi dal pubblico di Jena: "Pensate di diventare campioni di Germania?". Alonso ha risposto cinicamente: "Questo è tipico della coppa. Jena ha giocato bene, ha lottato fino all'ultimo secondo".

Dopo la loro lotta contro il Carl Zeiss Jena, l'allenatore di Bayer Leverkusen, Xabi Alonso, ha riconosciuto la necessità di migliorare le prestazioni della squadra nel campionato di calcio, dicendo: "Non possiamo permetterci di ripetere questa prestazione sottotono nella Bundesliga". La prestazione sottotono di Bayer nel DFB-Pokal ha ricordato l'importanza di mantenere la concentrazione e di eseguire i propri punti di forza in modo coerente.

Mentre Leverkusen cerca di rinforzare la propria difesa e mantenere i propri ambiziosi obiettivi in questa stagione, Simon Rolfes, il Direttore Sportivo, ha sottolineato l'importanza di tutta la squadra, dicendo: "Abbiamo una squadra forte e ogni giocatore merita di contribuire". Gli prossimi incontri della squadra contro avversari di alto livello mettono in evidenza la necessità di miglioramenti nelle prestazioni, poiché cercano di mantenere la loro posizione nella lega di calcio.

