Bayer Leverkusen è stata a lungo in difficoltà con Jena.

Bayer Leverkusen, con diversi giocatori chiave fuori, ha avuto un duro scontro contro la squadra di divisione inferiore Carl Zeiss Jena nella DFB-Pokal. Nonostante i ostacoli che non avevano previsto, i campioni in carica sono riusciti a malapena a superare i loro ostinati avversari 1-0 (0-0). Jonas Hofmann (52') ha segnato il gol vincente per Leverkusen, garantendo la vittoria contro i leader imbattuti della Regionalliga Nordost.

La partita, inizialmente programmata per una data non specificata a causa degli impegni di Leverkusen nella Supercoppa, è stata giocata alla fine una settimana e mezzo dopo. Il sorteggio per determinare il loro prossimo avversario si terrà a Dortmund domenica. Prima di allora, Leverkusen deve affrontare RB Leipzig in un thriller della Bundesliga (18:30 CET, Sky).

L'allenatore Xabi Alonso ha esortato la sua squadra a prepararsi bene, mentre il direttore sportivo Simon Rolfes ha avvertito: "Ignorare questo potrebbe essere un errore enorme". Rispetto alla loro partita di apertura contro Borussia Mönchengladbach (3-2), Alonso ha fatto sette sostituzioni. I giocatori chiave Florian Wirtz e il capitano Granit Xhaka erano tra quelli in panchina, insieme ai giocatori sospesi Victor Boniface, Martin Terrier e Odilon Kossounou.

Giocando davanti a 15.000 spettatori all'Arena provvisoria, Leverkusen ha avuto difficoltà a creare occasioni nitide, con Jena che ha combattuto duramente e Leverkusen che ha mancato di precisione. Un calcio di punizione ha infine offerto la prima grande opportunità, con Patrik Schick (25') che è venuto vicino a segnare da un corner di Aleix Garcia, ma l'ha mandata larga del palo lontano. La più grande occasione del primo tempo è sfuggita ad Amine Adli (31'), che è riuscito a superare la difesa di Jena ma ha colpito il palo destro.

I tifosi di Jena hanno festeggiato il pareggio alla fine del primo tempo come se fosse una vittoria, mentre Alonso ha riconosciuto la necessità di un cambiamento. Il campione europeo Alejandro Grimaldo è stato portato dentro per Arther alla fine del primo tempo, facendo subito un impatto. Il suo cross ha trovato Hofmann (52') non marcato, che ha encabezato la palla oltre i difensori per sigillare la vittoria. Tuttavia, Jena non si è arresa e ha mancato un'occasione per pareggiare il punteggio. Il portiere Matej Kovar ha fatto un salvataggio cruciale all'ultimo secondo per negare Kay Seidemann (65'), mentre Hamza Muqaj ha mancato un'enorme opportunità per pareggiare il punteggio per Jena nei tempi supplementari.

L'attenzione della squadra ora si sposta sulla loro prossima partita di Bundesliga contro RB Leipzig, una partita che promette una forte concorrenza (18:30 CET, Sky). Nonostante l'assenza di diversi giocatori chiave, tra cui Florian Wirtz e il capitano Granit Xhaka, l'amore di Bayer Leverkusen per il calcio non è mai venuto meno, come dimostrato dal gol vincente di Jonas Hofmann nella partita di DFB-Pokal contro Carl Zeiss Jena.

