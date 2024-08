Bayer Leverkusen assicura la vittoria in tempo supplementare con l'aiuto di VAR e Wirtz

Il calcio d'inizio della Bundesliga tra il Bayer Leverkusen e il Borussia Mönchengladbach ha portato gol, pioggia, fuochi d'artificio e diverse interruzioni del VAR. Alla fine, il Leverkusen ha conquistato la vittoria negli ultimi momenti di recupero.

Hanno fatto ancora una volta: il Leverkusen ha iniziato la sua campagna di difesa del titolo con una vittoria emozionante come al solito. La squadra più forte, guidata da Xabi Alonso, ha vinto 3:2 (2:0) contro il Borussia Mönchengladbach e ha resistito alla rimonta degli ospiti.

Granit Xhaka (12.) e il nazionale Florian Wirtz (38.) hanno segnato per il Leverkusen prima della fine del primo tempo. Hanno anche colpito il palo e la traversa. Dopo la ripresa, le occasioni perse del Leverkusen quasi si sono ritorte contro di loro, ma Nico Elvedi (59.) e Tim Kleindienst (85.) hanno pareggiato. Wirtz (90.+11) ha sigillato la vittoria dal dischetto dopo una revisione video per il Leverkusen, noto per i suoi rimonte tarde.

Il Leverkusen è così rimasto imbattuto nella 23ª partita d'apertura della Bundesliga dal 2002. Hanno vinto sei partite consecutive a Mönchengladbach e hanno inviato un forte messaggio ai loro rivali.

"Tutto ricomincia da zero", aveva sottolineato Alonso prima della partita. In campo, la sua squadra ha ripreso esattamente dove aveva lasciato la stagione scorsa: senza i nuovi acquisti Martin Terrier, Aleix Garcia e Jeanuel Belocian, la squadra sembrava la squadra di casa, con 54.000 spettatori che hanno assistito a un calcio a senso unico fin dall'inizio.

Il primo gol è stato un esempio di abilità: Xhaka, ex del Borussia, ha tirato un colpo di rischio da 20 metri e ha segnato nell'angolo superiore sinistro. Il svizzero ha celebrato umilmente per rispetto ai suoi vecchi datori di lavoro, ma la situazione era chiara.

L'unico lato negativo per gli ospiti dominanti era il loro finishing: Victor Boniface ha colpito la traversa (18.), mentre Edmond Tapsoba ha colpito il palo (23.). Solo dopo trenta minuti il Borussia è riuscito a liberarsi dalla pressione. Il portiere del Leverkusen Lukas Hradecky, preferito ancora una volta a Matej Kovar, si è trovato sotto i riflettori.

In particolare, Kleindienst, uno dei due nuovi giocatori nella formazione iniziale del Borussia, ha disturbato questa fase. Il Leverkusen ha ritrovato la sua compostezza - e poi ha segnato il secondo gol quando Wirtz ha sfruttato tranquillamente il caos nella difesa del Borussia. Il gol apparentemente del 1:2 di Kleindienst (42.) è stato annullato dall'arbitro Robert Schröder dopo una revisione video per un fallo.

Dopo la ripresa, il Leverkusen ha continuato a impressionare con la sua creatività e il suo passaggio veloce, come aveva fatto nella vittoria della Supercoppa contro il VfB Stuttgart. Jeremie Frimpong ha mancato l'occasione del 3:0 (57.), seguita quasi subito dalla rimonta del Borussia. Elvedi ha segnato nell'azione successiva, questa volta il gol è sopravvissuto alla revisione per un possibile fuorigioco. Il Borussia ha visto un barlume di speranza - e ne è stato ricompensato. Ma Wirtz era ancora lì dopo il suo penalty mancato e ha sigillato la vittoria.

