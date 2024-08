- Bayer Leverkusen acquisirà Mukiele, mentre Kossounou si dirigerà verso l'Italia.

Bayer 04 Leverkusen, vincitori della Europa League, hanno acquisito le prestazioni del difensore Nordi Mukiele in prestito dal Paris Saint-Germain fino alla fine della stagione. In cambio, hanno inviato il centrale Odilon Kossounou all'Atalanta Bergamo nella Serie A italiana in prestito per un anno, con un'opzione per acquistarlo in seguito.

Il direttore sportivo di Leverkusen, Simon Rolfes, ha elogiato Mukiele, dicendo: "Nordi è un difensore veloce e robusto che si adatta perfettamente alla nostra squadra. Con 30 presenze alle spalle nella Champions League, ha l'esperienza necessaria e può giocare sia come terzino destro che come centrale". Mukiele, che ha rappresentato la Francia una volta, ha precedentemente indossato la maglia del RB Leipzig nella Bundesliga dal 2018 al 2022.

Rolfes ha anche commentato il trasferimento di Kossounou, dicendo: "Questa mossa è vantaggiosa per tutti". Kossounou ha giocato per Leverkusen dal Club Brugge tre anni fa e ha totalizzato 102 presenze per loro.

