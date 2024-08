- Basketballer americano dopo il gioco di potenza in finale

Il favorito degli USA sfugge per un pelo al disastro nelle semifinali di basket olimpico

La squadra degli Stati Uniti, guidata dalle stelle NBA LeBron James, Stephen Curry e Kevin Durant, ha dovuto lottare per conquistare un posto nella finale olimpica di basket, battendo di misura la co-campione del mondo Serbia 95:91 (43:54) in un incontro thriller all'Accor Arena di Parigi. Gli americani sono riusciti a rimontare un ritardo di 13 punti nell'ultimo quarto.

Nella finale per l'oro, il vincitore delle ultime quattro Olimpiadi estive si scontrerà con la Francia sabato (21:30 CET). I padroni di casa hanno già spezzato i sogni di oro della Germania, battendo i campioni del mondo in carica 73:69. La Germania affronterà la Serbia per la medaglia di bronzo alle 11:00 CET, con l'ex allenatore della nazionale tedesca Svetislav Pesic alla guida dei serbi.

Spettacolo di Curry

La seconda semifinale all'Accor Arena si è aperta con uno spettacolo di Stephen Curry. La stella dei Warriors ha segnato 14 dei primi 15 punti degli americani, segnando quattro tiri da tre punti nel frattempo. Il quarto tiro da tre punti di Curry ha visto l'americano già festeggiare con un'occhiata verso la panchina USA prima che la palla avesse nemmeno toccato la retina. Alla fine, Curry è stato il miglior marcatore con 36 punti.

Tuttavia, i serbi non si sono lasciati intimidire dalla prestazione di Curry e hanno mostrato rispetto per le stelle NBA, costruendo un vantaggio di 17 punti a un certo punto. Alla fine del primo tempo, i serbi mantenevano ancora un vantaggio di 11 punti (54:43).

Le stelle prendono il sopravvento

Nel terzo quarto, sembrava che gli americani avessero finalmente capito l'importanza della situazione e avessero iniziato a giocare con più intensità. La squadra di coach Steve Kerr ha ridotto il gap a sette punti (59:66), e l'arena vibrava di attesa per una rimonta. Ma i serbi non avevano intenzione di arrendersi. Andando nell'ultimo quarto, avevano improvvisamente esteso il loro vantaggio a 13 punti (76:63).

Ma poi le stelle hanno preso il sopravvento. James ha pareggiato il match a 84:84, e Curry ha rimesso gli USA in vantaggio per la prima volta dalla prima parte della partita (87:86). La Serbia ha lottato per tornare in partita, ma alla fine ha mancato l'upset.

