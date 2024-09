- Basilea usa i vermi a filo come strategia per combattere gli scarafaggi giapponesi

Nella battaglia contro il coleottero giapponese, il centro urbano svizzero di Basel ha adottato una tecnica insolita: a partire da lunedì prossimo, verranno introdotti vermi noti come nematodi sui prati e nei parchi pubblici. Secondo i cantoni di Basel-Stadt e Basel-Landschaft, questi nematodi, spesso chiamati vermi filiformi, invadono le larve del coleottero giapponese e le eliminano alla fine.

Si dice che questi vermi filiformi siano impercettibili a occhio nudo. Le specie di nematodi sono efficaci non solo contro le larve del coleottero giapponese, ma anche contro le larve di parassiti come il Colorado potato beetle e il scarabeo dei rosai. "Per altri animali e umani, i vermi filiformi non rappresentano un pericolo", hanno dichiarato i cantoni. La tecnica che utilizza i vermi richiede un'ampia quantità di acqua poiché le aree trattate devono rimanere umide.

Basel si trova vicino al confine tedesco. Durante l'estate, uno sciame di coleotteri giapponesi è stato rilevato. Dopo le scoperte a Basel, il distretto di Lörrach in Germania ha esteso le sue misure di protezione. Esiste una zona designata 'infestata'; ad esempio, il materiale vegetale deve rimanere sul posto per il momento.

Il coleottero giapponese (Popillia japonica), originario dell'Asia, è considerato un 'parassita' nell'UE. L'insetto minaccia principalmente la viticoltura, l'orticoltura e l'agricoltura. Rose, more, uva: questi animali infestano frutteti, vigneti, foreste, spazi verdi e giardini, lasciando più di 300 specie di piante senza foglie.

Specialisti: il coleottero potrebbe essere stato introdotto tramite il traffico merci

Alla fine di luglio, sono stati catturati quattro esemplari maschi della specie di coleottero pericolosa a Freiburg im Breisgau. Gli specialisti temono che il coleottero possa essere stato introdotto tramite il traffico merci. Almeno un coleottero giapponese è stato trovato anche nel distretto di Ludwigsburg, secondo il Centro tecnologico agrario Augustenberg (LTZ) di Karlsruhe.

La preoccupazione per questa specie invasiva è diventata significativa in Germania, tanto da ricevere avvertimenti dal Ministero federale dell'Agricoltura e dall'Istituto federale di ricerca per le piante coltivate Julius Kühn.

Il coleottero giapponese misura meno di un pollice di lunghezza, ha una testa metallica verde brillante e ali marroni. degni di nota sono i cinque ciuffi di peli bianchi su entrambi i lati dell'addome e i due ciuffi bianchi all'estremità dell'addome. Secondo l

