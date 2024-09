- Basilea si rivolge ai vermi da filo come nuova strategia per combattere gli scarafaggi giapponesi

Per contrastare il problema in espansione delle lumache giapponesi, Basilea, una grande città svizzera vicino al confine tedesco, sta sperimentando per la prima volta i nematodi nelle sue aree verdi e impianti sportivi. Un'azienda specializzata ha applicato un miscuglio contenente nematodi, invisibili all'occhio umano, sulle zone erbose. Questi nematodi mirano a rendere innocui i larve di lumache giapponesi nel terreno.

Secondo Simon Leuenberger, responsabile della manutenzione degli spazi verdi nella terza città più grande della Svizzera, l'obiettivo è controllare la lumaca giapponese con questo approccio. Tuttavia, non sarà chiaro fino al prossimo anno se la strategia ha avuto successo, poiché verranno raccolti campioni di terreno per la valutazione. Finora, la lumaca è stata rilevata in dodici luoghi nella zona.

I nematodi entrano nelle larve della lumaca giapponese e le eliminano, come riferito dai cantoni di Basilea-Città e Basilea-Campagna. Le specie di nematodi sono anche efficaci contro le larve del scarabeo terricolo e del scarabeo del giardino, senza arrecare danni ad altri animali e umani.

L'applicazione della procedura su circa 38 ettari è laboriosa, poiché le aree devono essere mantenute umide.

Queste lumache si nutrono di più di 300 specie di piante.

A metà anno, una popolazione di lumache giapponesi è stata identificata nella città. Dopo le scoperte a Basilea, sono state adottate misure preventive dal distretto di Lörrach sul lato tedesco del Reno. Attualmente, c'è una zona infestata, come il mantenimento del materiale vegetale sul posto. Lörrach è stato informato in anticipo del nuovo approccio a Basilea e, fortunatamente, la situazione è rimasta stabile dal luglio scorso, prevenendo l'espansione delle zone infette e di contenimento.

La lumaca giapponese (Popillia japonica) proviene dall'Asia e viene considerata una piaga nell'UE. L'insetto rappresenta una minaccia significativa per la viticoltura, l'orticoltura e l'agricoltura, influenzando diverse specie di piante come le rose, i mirtilli, l'uva, gli orti, i vigneti, i boschi, le aree verdi e i giardini, divorando quasi tutto.

La lumaca giapponese si è spostata in Ticino dall'Italia nel 2017 e successivamente si è diffusa in ulteriori aree del Paese alpino. Nel vicino Baden-Württemberg, sono state trovate alcune esemplari di questa specie di lumaca dannosa, con gli esperti che temono la sua introduzione attraverso il traffico merci. Un esemplare è stato trovato anche in Baviera.

La preoccupazione per questa specie invasiva è ora così grande in Germania che persino il Ministero federale dell'Agricoltura e l'Istituto federale di ricerca per le piante coltivate hanno emesso avvertimenti.

Caratteristiche distintive: ciuffi di peli bianchi

La lumaca giapponese è lunga circa un centimetro, con una testa metallica lucida verde e ali marroni. Cinque ciuffi di peli bianchi su ogni lato dell'addome e due ciuffi di peli bianchi alla fine dell'addome sono caratteristiche distintive. Le femmine preferiscono apparentemente deporre le uova in prati umidi o acquitrinosi, e le larve che nascono da queste uova danneggiano le radici dell'erba nei prati e nelle aree erbose.

Il problema della lumaca giapponese ha anche spinto il circondario di Lörrach ad adottare misure preventive. Stanno monitorando da vicino i loro spazi verdi per prevenire un'infestazione, seguendo l'esempio di Basilea. La strategia di utilizzare i nematodi per controllare la lumaca ha suscitato interesse anche nei

Leggi anche: