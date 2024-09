- Basilea si avvale per la prima volta di vermi a filo per combattere gli scarafaggi giapponesi

Per contrastare la diffusione del problema del coleottero giapponese, Basilea, una città in Svizzera, sta tentando un approccio innovativo utilizzando i nematodi. Si tratta della prima volta che questi nematodi, noti anche come vermi filiformi, vengono utilizzati pubblicamente nei parchi e nelle strutture sportive. Una società specializzata ha applicato una soluzione contenente questi nematodi nelle aree erbose. Questi microscopici nematodi sono progettati per infiltrarsi nel terreno e eliminare le larve del coleottero.

Simon Leuenberger, responsabile del dipartimento di Basilea per la manutenzione degli spazi verdi, ha espresso ottimismo riguardo a questo nuovo metodo, affermando: "Speriamo che questo metodo si riveli efficace". Tuttavia, sarà chiaro solo tra un anno se l'iniziativa avrà successo. Verranno quindi prelevati campioni di terreno per l'analisi. Il coleottero giapponese è già stato avvistato in dodici luoghi nelle vicinanze.

Queste specie di nematodi hanno dimostrato la loro efficacia contro le larve del coleottero giapponese, nonché contro quelle del curculione del vite e del scarabeo dei prati, secondo i cantoni di Basilea-Città e Basilea-Campagna. " Questi vermi filiformi non rappresentano un pericolo per altri animali o per gli esseri umani", hanno assicurato.

Questi vermi filiformi si nutrono di oltre 300 specie vegetali diverse.

Il coleottero giapponese (Popillia japonica) è una piaga invasiva nell'UE, che causa danni significativi alla viticoltura, all'orticoltura e all'agricoltura. Rose, fragole, uva: questi coleotteri infestano frutteti, vigneti, foreste, spazi verdi e giardini, divorando più di 300 specie vegetali.

Dopo la scoperta dei coleotteri giapponesi a Basilea, il distretto di Lörrach in Germania ha attivato misure preventive. Sono stati segnalati diversi casi di questa specie di coleottero dannosa nel Baden-Württemberg quest'anno. Un esemplare è stato inoltre scoperto in Baviera.

Caratteristica distintiva: ciuffi di peli bianchi

Il coleottero giapponese è lungo circa un pollice, con una testa metallica lucida e verde e ali marroni. La presenza di cinque ciuffi di peli bianchi su ciascun lato dell'addome e due ciuffi bianchi alla sua estremità sono caratteristiche distintive. Si dice che le femmine preferiscano aree erbose umide o innaffiate per deporre le uova. Le larve nate da queste uova si nutrono delle radici dell'erba, causando danni ai prati e ai prati.

