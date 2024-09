BASF prevede cambiamenti strutturali <unk> evidente soddisfazione degli investitori

BASF, la principale azienda chimica a livello globale, sembra prepararsi a importanti cambiamenti, suscitando l'entusiasmo degli investitori. Secondo Bloomberg, l'attuale CEO, Markus Kamieth, potrebbe annunciare i piani per un'offerta pubblica iniziale (IPO) della loro divisione di prodotti chimici agricoli entro un paio d'anni durante l'upcoming Capital Market Day. Questa divisione ha recentemente affrontato alcune sfide.

Kamieth potrebbe anche accennare alla possibilità di vendere o di stringere partnership con alcune parti del business dei rivestimenti, secondo voci di corridoio. Ci potrebbero essere anche alcune informazioni sulle strategie future per il segmento dei materiali per batterie.

Un rappresentante di BASF ha scelto di non commentare queste voci, dichiarando: "Non commentiamo le speculazioni sul mercato". BASF ha programmato il loro Capital Market Day per il 26 e il 27 settembre. L'annuncio è stato accolto positivamente in borsa, con le azioni che aumentano di più del 5% e diventando i maggiori guadagni del DAX. Le azioni hanno raggiunto un massimo di 46,95 euro, segnando un picco di 3,5 mesi.

Come molti altri nel settore, BASF sta lottando con costi elevati, domanda debole e prezzi di vendita bassi. Anche se la società è riuscita a vendere di più nel secondo trimestre, il risultato operativo adjusted (EBITDA) è rimasto quasi stabile a quasi 2 miliardi di euro. Il fatturato è diminuito di oltre il 7%.

Il predecessore di Kamieth, Martin Brudermüller, aveva annunciato un'iniziativa di taglio dei costi per il loro più grande sito integrato a febbraio, con l'obiettivo di risparmiare 1 miliardo di euro all'anno. Questo piano include anche riduzioni della forza lavoro. Verranno forniti ulteriori dettagli durante il prossimo Capital Market Day.



