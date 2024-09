BASF persegue il risparmio dei dividendi e considera come opzione la partecipazione a azioni parziali.

La principale società chimica al mondo, BASF, sta apportando modifiche alle sue operazioni a causa dell'instabilità economica continua. La corporation sta valutando l'ipotesi di quotare una parte della sua divisione Agricultural Solutions, che comprende prodotti per la protezione delle colture e semi, in borsa dopo il 2027. Questa divisione detiene una posizione dominante nel mercato agricolo e vanta un'ampia gamma di innovazioni in arrivo.

Nel frattempo, BASF sta tagliando la sua politica dei dividendi e riducendo l'ammontare della distribuzione. Hanno garantito un minimo di 2,25 euro per azione per l'anno in corso, rispetto ai precedenti 3,40 euro per azione. Il nuovo minimo di dividendo è inferiore alle stime degli esperti del settore. È importante notare che dal 2014, quando il dividendo era di 2,80 euro, è stato aumentato o mantenuto costante ogni anno.

Si prevede che i pagamenti annuali di dividendi ammontino a circa due miliardi di euro nei prossimi anni, con circa otto miliardi di euro distribuiti tra il 2025 e il 2028. I riacquisti di azioni integreranno questi pagamenti di dividendi, ma BASF non ha fornito una data specifica per questo. Hanno menzionato che il programma avrà inizio non oltre il 2027 e ammonta a circa quattro miliardi di euro.

Migliorare il risultato operativo

BASF ha anche stabilito nuovi obiettivi finanziari: si aspetta che il risultato operativo (Ebitda) prima delle voci straordinarie si collochi tra 10 e 12 miliardi di euro entro il 2028. Per quest'anno, BASF prevede un risultato tra 8 e 8,6 miliardi di euro. Nel 2021, è stato di poco superiore a sette miliardi di euro. Nel 2022, l'Ebitda ha raggiunto quasi undici miliardi di euro. Si prevede che il flusso di cassa libero complessivo per il 2025-2028 superi i 12 miliardi di euro.

I loro piani, tuttavia, non hanno ancora ricevuto il consenso del mercato azionario. In un mercato generalmente più forte, le azioni sono in calo. Anche se gli obiettivi a medio termine sono in linea con le aspettative del mercato, secondo Jefferies, le dichiarazioni sulla politica dei dividendi sono deludenti. I pagamenti di dividendi annunciati insieme ai riacquisti di azioni suggeriscono un pagamento totale costante nei prossimi anni, il che è improbabile che sia accolto con favore dagli investitori.

La giornata del mercato dei capitali di BASF si terrà a metà mattinata. Il giorno prima, il CEO Markus Kamieth ha già annunciato l'intenzione della divisione Agricultural Solutions di quotarsi in borsa durante un incontro con i dipendenti. BASF ritiene che la divisione Agricultural Solutions sia sottovalutata e intende procedere con un'offerta pubblica parziale per aumentare il valore di mercato del suo business di protezione delle colture e semi.

Kamieth offre rassicurazioni a Ludwigshafen

Riguardo alla divisione Coatings, Kamieth ha dichiarato che BASF sta valutando le opzioni strategiche. "Ciò significa che stiamo considerando partnership, ad esempio sotto forma di soluzioni di joint venture, o semplicemente esaminando se qualcun altro potrebbe possedere questo business e aumentarne ulteriormente il valore."

BASF sta lottando con le pressioni sui costi e i prezzi dell'energia elevati. Di conseguenza, hanno già avviato un altro piano di risparmi da un miliardo di euro a febbraio, che comporta licenziamenti e chiusure di impianti. Sono in corso anche sforzi per migliorare la redditività nel loro più grande sito di produzione a Ludwigshafen. L'obiettivo è raggiungere un risparmio annuo aggiuntivo di un miliardo di euro entro la fine del 2026. Tuttavia, il numero esatto di posti di lavoro interessati a Ludwigshafen rimane incerto.

Kamieth ha cercato di ravvivare il morale tra i lavoratori di Ludwigshafen, dichiarando: "Non sono stato così ottimista su Ludwigshafen da molti anni". Ha riconosciuto che l'impianto è "competitivo nella sua essenza", nonostante i costi elevati.

Le modifiche annunciate nella politica dei dividendi di BASF, comprese la riduzione dell'ammontare e la garanzia di un minimo di 2,25 euro per azione, hanno suscitato preoccupazioni tra alcuni investitori riguardo ai prezzi delle azioni della società. Dopo che BASF quotará una parte della sua divisione Agricultural Solutions in borsa dopo il 2027, gli investitori potrebbero monitorare da vicino i prezzi delle azioni della divisione per vedere come la sua performance influenzi quella complessiva di BASF.

