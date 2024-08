- BASF interrompe le attività nei suoi centri di produzione di Ludwigshafen

Il gigante chimico tedesco, BASF, sta pianificando di fermare le operazioni in alcune delle sue strutture a Ludwigshafen, con l'obiettivo di aumentare la redditività del sito. La società ha annunciato che smetterà di produrre acido adipico, ciclododecanone (CDon) e ciclopentanone (CPon) nella sua pianta principale, con un impatto su circa 180 lavoratori che verranno reinseriti all'interno dell'azienda.

Secondo il membro del consiglio Stephan Kothrade, "Stiamo prendendo questa decisione per migliorare la redditività dell'intera catena del valore del sito". La società sta riorganizzando la sua produzione per adattarsi alle condizioni del mercato in evoluzione.

Produzione in Corea del Sud e Francia

La fabbrica di CDon e CPon chiuderà nel primo semestre del 2025, mentre la produzione residua di acido adipico a Ludwigshafen chiuderà alla fine dell'anno. Tuttavia, Kothrade ha sottolineato che BASF continuerà a produrre acido adipico a Onsan, in Corea del Sud, e nella sua joint venture a Chalampé, in Francia.

BASF ha spiegato che il CDon viene utilizzato nella sintesi di fragranze muschiate e stabilizzatori UV, mentre il CPon viene utilizzato come componente nella sintesi di pesticidi e farmaci. L'acido adipico viene utilizzato anche nella produzione di rivestimenti e adesivi.

Nuova strategia per la pianta principale

A luglio, BASF ha annunciato la sua decisione di cessare la produzione del principio attivo glufosinate-ammonium (GA) nei siti di Knapsack e Francoforte entro la fine dell'anno. In febbraio 2023, BASF ha annunciato la chiusura di diverse piantine chimiche a causa dei costi energetici elevati, tra cui una per l'ammoniaca e il precursore plastico TDI. La società ha annunciato diverse misure di taglio dei costi e licenziamenti che hanno interessato più dipartimenti, compresa la pianta principale di Ludwigshafen, per la quale viene formulata una nuova strategia, denominata "vision", che dovrebbe essere presentata più tardi quest'anno.

La decisione di interrompere la produzione di acido adipico, CDon e CPon nella pianta principale di BASF fa parte di una strategia più ampia per migliorare la redditività complessiva del sito, come ha dichiarato il membro del consiglio Stephan Kothrade. Nonostante la chiusura della fabbrica di CDon e CPon a Ludwigshafen, BASF continuerà a produrre acido adipico a Onsan, in Corea del Sud, e nella sua joint venture a Chalampé, in Francia.

