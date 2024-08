- "Barry Keoghan, famoso per 'Saltburn', assume la parte" (parafrasato)

Il film "Peaky Blinders", tratto dalla serie TV, sta prendendo forma sempre più chiaramente. Netflix ha confermato già a giugno che Cillian Murphy (48) interpreterà nuovamente il ruolo del boss della gang di Birmingham, Tommy Shelby, nella produzione interna. Recentemente, è stato aggiunto un altro attore: Barry Keoghan (31) si unirà al film "Peaky Blinders", come annunciato su Instagram da Netflix.

Le riprese inizieranno presto

Al momento, Netflix non ha rivelato il personaggio che interpreterà Barry Keoghan, l'attore di "Calm With Horses". Dopo Murphy e l'attrice di "Dune" Rebecca Ferguson (40), Keoghan diventa il terzo membro del cast noto. Secondo la pubblicazione del settore "Deadline", le riprese del film, in fase di sviluppo dal 2021, inizieranno il mese prossimo a Birmingham. La storia si svolgerà durante la Seconda Guerra Mondiale e probabilmente si concentrerà sui giovani Peaky Blinders.

La serie drammatica britannica "Peaky Blinders - Gangs of Birmingham" con Cillian Murphy è andata in onda per la prima volta nel 2013 su BBC Two. Dopo sei stagioni, l'ultima è andata in onda nel 2022. Steve Knight (65), ideatore della serie, è anche alla guida del film. "Sono sinceramente entusiasta che questo film stia accadendo. Sarà un capitolo elettrizzante nella saga dei Peaky Blinders. Senza limiti. Genuini Peaky Blinders in guerra", ha dichiarato Knight, esprimendo il suo entusiasmo per il progetto.

