- Barclays Arena ospiterà ancora una volta Towers durante la prossima stagione.

Amburgo le Torri si preparano per una grande folla nella prossima stagione della Basketball Bundesliga, puntando ad almeno un evento di grandi dimensioni. Similmente alla stagione precedente, aspirano ad invitare i campioni in carica FC Bayern Monaco all'Arena Barclays il prossimo Pasqua 2025, con l'obiettivo di superare il precedente record di 12.000 spettatori.

Attualmente, l'allenatore Benka Barloschky è concentrato sul presente, con dieci nuovi talenti da integrare nella squadra. "Abbiamo obiettivi di prestazione e obiettivi procedurali - in questo momento, ci stiamo concentrando sugli obiettivi procedurali", ha sottolineato.

La squadra ha già affrontato la sua prima prova nella preparazione. Il giocatore tedesco Niklas Wimberg, acquistato dal FC Bayern Monaco, si è fratturato la gamba sinistra durante un'amichevole contro i Löwen Braunschweig e dovrebbe essere fuori per un lungo periodo. "Certamente, questo è un test, poiché ha chiaramente ambizioni di essere un leader della squadra. Questo cambierà le dinamiche nelle prossime settimane", ha dichiarato Barloschky.

Nonostante l'infortunio di Wimberg, il direttore sportivo Marvin Willoughby è soddisfatto della nuova squadra, ma ha ammesso che avrebbe voluto trattenere alcuni giocatori in più. "Sappiamo chi siamo - siamo in parte un club di sviluppo, un trampolino di lancio per i giocatori che passano al livello successivo", ha detto. Mentre si preparano per la loro prima partita contro Alba Berlino, a circa 4,5 settimane di distanza, l'obiettivo di Willoughby è: "Il nostro obiettivo è raggiungere i playoff".

