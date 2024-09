Barcellona trionfa e manda saluti sinceri verso il porto.

Prima del fischio d'inizio, i giocatori del FC Barcelona hanno reso omaggio al loro portiere infortunato, Marc-André ter Stegen, scrivendo "Forza, Capitano" sulle maglie dei loro compagni mentre entravano sul campo dell'Estadi Olímpic de Montjuïc, ora guidati dall'attaccante Raphinha e con Inaki Peña tra i pali. Il sostituto temporaneo di ter Stegen potrebbe presto trovarsi a fare i conti con la concorrenza per il posto da numero uno.

Contro il FC Getafe, Peña ha avuto l'opportunità di dimostrare il suo valore e l'ha colta al volo. Alla fine, ha mantenuto la sua porta inviolata, contribuendo alla striscia di vittorie consecutive del Barcellona in campionato sotto la guida dell'allenatore Hansi Flick. Nonostante il dominio della possessione per gran parte della partita, il Barcellona ha vinto per 1-0 (1-0). Con la settima vittoria consecutiva, il Barcellona ha mantenuto un vantaggio di quattro punti sulla vetta della classifica rispetto ai campioni in carica e rivali del Real Madrid. Al 19', Robert Lewandowski ha segnato il suo settimo gol in campionato con un colpo di testa su una respinta sbagliata del portiere del Getafe David Soria.

Per il resto della partita, il Barcellona ha incontrato la difesa ostinata del Getafe, sprecando diverse occasioni promettenti. In recupero, Borja Mayoral (90.+4) ha sprecato un'ottima occasione per pareggiare per il Getafe.

Lewandowski potrebbe presto essere affiancato da un altro connazionale polacco. Il portiere in pensione della Juventus Turin, Wojciech Szczesny, che ha recentemente annunciato il suo ritiro, non ha escluso un ritorno al calcio - con il FC Barcelona. Il esperto di trasferimenti Fabrizio Romano prevede che potrebbe firmare un contratto per il resto della stagione lunedì. Ter Stegen è atteso per un periodo di assenza prolungato a causa del suo strappo al tendine rotuleo del ginocchio destro subito durante la vittoria per 5-1 in trasferta contro il FC Villarreal domenica.

Szczesny ha riconosciuto la situazione difficile in cui si trova il Barcellona a causa dell'infortunio di ter Stegen, dichiarando a "Sport" che sarebbe irrispettoso non considerare la possibilità. Ha espresso il suo entusiasmo per l'offerta del Barcellona, secondo "Sport".both "Sport" and "Mundo Deportivo" have cited a report from Polish portal meczyki.pl, suggesting that Szczesny would undergo a medical examination on Thursday. During a press conference on Tuesday, Flick expressed confidence in Peña but also hinted at upcoming discussions: "We'll need to evaluate our options moving forward."

Dopo l'annuncio del possibile ingaggio di Wojciech Szczesny, i tifosi del FC Barcelona non vedevano l'ora di vederlo debuttare tra i pali. Il giorno annunciato, Szczesny ha superato con successo le visite mediche, aprendo la strada al suo breve stint come sostituto di ter Stegen. Nonostante le impressionanti prestazioni passate di Szczesny con la Juventus Turin, Peña ha continuato a dimostrare le sue capacità nella Liga, mettendo in luce un forte caso per il posto da numero uno.

