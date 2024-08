Barcellona e' chiusa per la ricerca di Puigdemont.

Leader separatista catalano Puigdemont conclude l'esilio di anni, si presenta ai sostenitori a Barcellona nonostante la minaccia di arresto. Dopo una ben accolta apparizione, si nasconde. La polizia cerca lui e arresta uno dei propri, sospettato di aiutare Puigdemont.

La polizia spagnola ha lanciato una vasta operazione di ricerca, codinata "Cage", per catturare il leader separatista catalano Carles Puigdemont a Barcellona. Sono stati istituiti posti di blocco su tutte le principali uscite dalla metropoli mediterranea, con la polizia che controlla ogni veicolo in uscita dalla città, come mostrato dal canale televisivo statale RTVE. In alcuni casi, sono state perquisite le cappelliere e i motociclisti sono stati invitati a rimuovere i caschi. Viene cercata un'auto bianca, secondo il quotidiano "El País", che ha descritto le scene come surreali.

I media riportano che la polizia ha arrestato uno dei propri ufficiali, sospettato di aver aiutato Puigdemont a nascondersi a Barcellona. L'ufficiale sarebbe stato coinvolto nell'uso dell'auto bianca utilizzata da Puigdemont per fuggire dopo un breve discorso ai sostenitori in centro città, secondo fonti della polizia citate da "El País" e "La Vanguardia". Non c'è stata ancora alcuna conferma ufficiale.

Puigdemont è apparso a Barcellona giovedì mattina, ponendo fine a quasi sette anni di esilio. Accompagnato da politici di spicco del suo partito Junts, ha attraversato le strade senza essere disturbato, salutando i sostenitori su entrambi i lati. Nonostante un mandato di arresto pendente, la polizia presente non è intervenuta. Puigdemont aveva lasciato segretamente la Spagna in auto dopo un referendum sull'indipendenza illegale nel 2017 e un fallito tentativo di secessione.

Discorso ai Sostenitori

Puigdemont ha tenuto un breve discorso a diverse migliaia di sostenitori vicino al parlamento regionale, dove il socialista Salvador Illa sarebbe stato insediato come nuovo presidente della Catalogna. "Sono qui oggi per ricordarvi che siamo ancora qui, perché non abbiamo il diritto di arrenderci", ha detto, riferendosi alla sua lotta per l'indipendenza della Catalogna dalla Spagna.

"Non abbiamo interesse a vivere in un paese in cui le leggi di amnistia non concedono l'amnistia", ha aggiunto Puigdemont, riferendosi al sistema giudiziario che si è rifiutato di applicare l'amnistia approvata a lui.

Nel frattempo, la sessione parlamentare per eleggere Illa è iniziata. Illa sarebbe il primo leader regionale da anni a favore della permanenza della Catalogna in Spagna. Puigdemont aveva annunciato che avrebbe partecipato alla sessione parlamentare, esercitando il suo diritto democratico come deputato eletto. Invece di dirigersi verso il parlamento dopo il suo discorso, però, è scomparso tra la folla. La polizia aveva apparentemente concentrato gli sforzi per impedire a Puigdemont di entrare in parlamento, controllando anche i tunnel sotto l'edificio parlamentare.

Speculazioni Sulle Vicende Di Puigdemont

Puigdemont non è stato visto nelle immagini televisive poco dopo il suo discorso e i media spagnoli hanno speculato sulla sua posizione. Membri di spicco del suo partito hanno camminato tranquillamente tra la folla verso il parlamento, ma Puigdemont era già scomparso. La minaccia del suo arresto persiste a causa dell'interpretazione controversa della legge di amnistia da parte del sistema giudiziario.

La legge di amnistia esclude i casi di arricchimento personale dall'immunità dalla persecuzione. although Puigdemont is not accused of pocketing public funds, investigating judge Pablo Llarena accuses him of personal enrichment. The argument is that for his illegal political goals in the 2017 independence referendum, he used public funds instead of his own, which is considered personal enrichment.

Il suo partito è uscito come forza più forte dalle elezioni anticipate di maggio, ma ha bisogno del sostegno del partito separatista di sinistra ERC, che è stato ottenuto attraverso concessioni su questioni finanziarie e promozione della lingua catalana. Se non ci sarà un nuovo governo per il 25 agosto, saranno necessarie nuove elezioni. Nel suo discorso di nomina al parlamento, ha promesso di rafforzare la Catalogna e di sostenere l'applicazione completa dell'amnistia per i separatisti.

La Commissione ha espresso preoccupazione per la situazione in corso a Barcellona, chiedendo rispetto per la democrazia e l'applicazione della legge. Nonostante sia in hiding, la minaccia di arresto di Puigdemont remains, as the investigation into his alleged personal enrichment continues.

Leggi anche: