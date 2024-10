Barbra Streisand ricorda di aver trovato Kris Kristofferson affascinante.

Su Instagram, Streisand ha ricordato il loro tempo di collaborazione insieme.

"La prima volta che ho visto Kris esibirsi dal vivo al Troubadour club di L.A., ho capito che era straordinario," ha scritto Streisand. "Scalzo con la sua chitarra, era l'ideale per un progetto su cui stavo lavorando, che poi è diventato 'Una stella nasce'."La versione del 1976 di questa storia, che racconta di una cantante emergente che si innamora di una rockstar, è stata acclamata dalla critica e un successo al botteghino. La canzone del film "Evergreen", cantata da Streisand e Kristofferson, ha vinto l'Oscar alla migliore canzone originale.

"Durante il mio spettacolo del 2019 a Londra nel parco di Hyde, ho invitato Kris a unirsi a me sul palco per il nostro altro duetto di 'Una stella nasce', 'Lost Inside Of You'. Era ancora affascinante come sempre, lasciando il pubblico in standing ovation," ha condiviso Streisand. "È stato commovente vedere che riceveva l'apprezzamento e l'amore che meritava."

Le altre collaborazioni note di Kristofferson nell'industria musicale includono il doppio album del 1982 "The Winning Hand", condiviso con Willie Nelson, Dolly Parton e Brenda Lee, nonché esibizioni con Nelson, Johnny Cash e Waylon Jennings come i Highwaymen.

Streisand ha concluso il suo post con un messaggio rivolto alla famiglia di Kristofferson.

"Il mio pensiero va a Kris' moglie Lisa, che so essere stata il suo sostenitore fedele."

