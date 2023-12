Barbie svela la sua prima bambola con apparecchi acustici

Ha aggiunto che i bambini dovrebbero essere incoraggiati a giocare con bambole che non gli assomigliano per aiutarli a "capire e celebrare l'importanza dell'inclusione".

Per la Barbie con gli apparecchi acustici, l'azienda si è avvalsa dell'esperienza della dottoressa Jen Richardson, un'esperta di audiologia educativa, per imitare accuratamente i dispositivi retroauricolari del giocattolo. Richardson ha detto che la Barbie con la coda di cavallo e l'apparecchio acustico rosa acceso potrebbe ispirare coloro che hanno subito una perdita dell'udito. "Sono entusiasta che i miei piccoli pazienti possano vedere e giocare con una bambola che assomiglia a loro", ha dichiarato in un comunicato stampa.

Anche il corpo stereotipato di Barbie è stato modificato. Dai toraci più piccoli alle figure più piene, fino alle bambole maschili snelle e meno muscolose, i nuovi giocattoli vogliono essere più rappresentativi di vari tipi di corpo.

La gamma di bambole Barbie è diventata sempre più varia negli ultimi anni. Nel 2019 sono state presentate una Barbie bionda con gli occhi azzurri su una sedia a rotelle e una bruna con una protesi alla gamba. Nel 2020, l'azienda ha presentato una Barbie nera affetta da vitiligine, che secondo l'azienda è stata una delle più vendute della linea Fashionista negli Stati Uniti. Allo stesso modo, nel 2021, una bambola nera con un'acconciatura afro ha riscosso un successo globale, posizionandosi tra i primi cinque modelli più popolari al mondo.

Immagine in alto: La prima bambola di Barbie con apparecchi acustici, in vendita da giugno 2022.

Fonte: edition.cnn.com