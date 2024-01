Barbie Ferreira annuncia di aver lasciato "Euphoria" della HBO

La Ferreira, che nello show interpreta Kat, ha rivelato la notizia mercoledì sul suo profilo Instagram, affermando che non tornerà nel drama della HBO in vista della terza stagione.

"Dopo quattro anni passati a incarnare il personaggio più speciale ed enigmatico di Kat, devo dire addio con le lacrime agli occhi", ha scritto la Ferreira.

E ha continuato: "Spero che molti di voi si siano immedesimati in lei come ho fatto io e che vi abbia portato gioia nel vedere il suo viaggio verso il personaggio che è oggi. Ho messo tutta la mia cura e il mio amore in lei e spero che voi possiate sentirlo. Ti amo Katherine Hernandez".

Il personaggio sex-positive Kat esplora il lavoro sessuale online e nella prima stagione dello show inizia una relazione con Ethan (interpretato da Austin Abrams).

Dopo il successo della seconda stagione, "Euphoria" è stata rinnovata per una terza stagione. La serie è incentrata sul personaggio di Zendaya, Rue, un'adolescente che vive nei sobborghi della California e che lotta contro la droga e la perdita del padre.

HBO e CNN fanno entrambe parte di Warner Bros. Discovery.

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com