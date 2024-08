Seda e Barbara Presentano Different Show di Premi

- Barbara Schöneberger supervisiona l'evento commemorativo.

Il 24 settembre, Shary Reeves sarà a capo della "Notte dei Creativi", dove verranno premiati i professionisti che si distinguono nei campi creativi, spesso dietro le quinte. Reeves sottolinea: "Riconoscimento per tutti i fantastici colleghi le cui idee innovative e raffinate contribuiscono a creare spettacoli, film e documentari straordinari".

Il giorno successivo, il 25 settembre, Barbara Seda presiederà per la settima volta l'evento televisivo. Qui, oltre alle categorie artistiche, verranno assegnati il premio per la promozione e il premio onorario. Quest'anno, la serata sarà trasmessa da ARD. "Il Premio della Televisione Tedesca compie 25 anni quest'anno e ho avuto il piacere di far parte di questa celebrazione glamour del meglio del nostro settore per alcuni anni, prima come giudice dietro le quinte e poi anche sul palco e davanti alla telecamera", ha dichiarato Seda in una dichiarazione. "Certo, ci sarò per l'anniversario".

Chi Forma la Giuria?

Seda ha presentato per la prima volta il premio televisivo nel 2016 e poi ogni anno fino al 2022. Lo scorso anno, la cerimonia di premiazione era sotto l'amministrazione di Sat.1 e i presentatori sono stati scambiati invece di avere un ospite fisso.

La gestione del Premio della Televisione Tedesca cambia ogni anno ed è sostenuta da ARD, ZDF, RTL, Sat.1 e Deutsche Telekom. A partire dal 2023, i fornitori di streaming Disney+, Netflix e Prime Video sono diventati anche associati alla cerimonia di premiazione. La giuria imparziale di quest'anno è composta dall'attrice Valeria Siebert (49), dal conduttore del telegiornale ZDF Jana Pawelski (43), dalla conduttrice "Knowledge Makes Ah!" Shary Reeves (55) e dall'attrice Collien Wulf-Fernandes (42).

