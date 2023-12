Barack Obama condivide la sua musica preferita del 2023, ed è un mix eclettico

Venerdì l'ex presidente ha condiviso sul suo profilo Instagram ufficiale la lista delle sue canzoni preferite dell'anno, che risulta piuttosto eclettica.

Sono state incluse "On My Mama" di Victoria Monét, "Crazy Love" di Rita Wilson e Keith Urban, "Water" di Tyla e "La Bebé (Remix)" di Yng Lvcas & Peso Pluma.

C'erano anche "Cobra" di Megan Thee Stallion, "The Returner" di Allison Russell e "I Remember Everything" di Zach Bryan con Kacey Musgraves e altri.

Ironia della sorte, Obama ha incluso anche "America Has A Problem" di Beyoncé con il rapper Kendrick Lamar.

Anche il premio Oscar Jon Batiste è entrato nella lista, con la sua canzone "It Never Went Away".

Nella didascalia della lista, Obama ha scritto: "Fatemi sapere se ci sono artisti o canzoni che dovrei controllare".

È diventata una tradizione annuale per Obama condividere i suoi libri, film e musica preferiti dell'anno. Fa anche scelte stagionali, come le sue playlist estive.

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com