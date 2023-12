Banksy svela un presepe "modificato" a Betlemme

L'ultima opera dell'elusivo street artist presenta una scena di "natività modificata": Giuseppe e Maria inginocchiati accanto a Gesù in una mangiatoia posta accanto a un mostruoso muro di cemento.

Il muro sembra essere stato perforato da un colpo di mortaio, lasciando un segno che ricorda una stella guida. Sul muro sono incise le parole "amore" e "pace", in inglese e francese.

L'installazione, intitolata "Cicatrice di Betlemme", è stata presentata sabato al Walled Off Hotel di Betlemme. L'artista l'ha annunciata anche su Instagram.

"È una natività", ha dichiarato all'AFP il direttore dell'hotel, Wissam Salsaa. "Banksy ha dato il suo contributo al Natale".

"È un ottimo modo per far conoscere la storia di Betlemme, la storia del Natale, in un modo diverso, per far riflettere di più le persone" sull'impatto dell'occupazione militare di Israele sui palestinesi.

Banksy ha aperto il Walled Off Hotel nel 2017 per attirare l'attenzione sul conflitto israelo-palestinese.

L'hotel si vanta di avere la peggiore vista del mondo. Quasi ogni finestra si apre su un muro alto 30 metri, parte di una barriera di cemento e recinzioni che serpeggia per centinaia di chilometri attraverso la Cisgiordania. Israele dice che la barriera protegge dagli attacchi. I palestinesi sostengono che si tratta di un accaparramento di terra, poiché gran parte della barriera è costruita nel territorio palestinese. Nel 2004, la Corte internazionale di giustizia dell'Aia ha stabilito che la barriera è illegale.

L'interno dell'hotel boutique di Banksy a Betlemme

Ciascuna delle nove camere dell'hotel e la suite presidenziale includono opere d'arte di Banksy che criticano l'occupazione israeliana, compresi gli insediamenti per soli ebrei, i checkpoint militari e l'esteso sistema di sorveglianza.

L'artista inglese è un critico di lunga data di Israele. Le sue opere sono visibili sui muri e sui lati degli edifici in tutti i territori palestinesi, compresa Gaza.

"Banksy sta cercando di dare voce a coloro che non possono parlare", ha detto Salsaa. Banksy "sta creando un nuovo modello di resistenza attraverso l'arte".

Fonte: edition.cnn.com