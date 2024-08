- Banksy rilascia gli animali allo zoo di Londra

Banksy Libera gli Animali: L'artista di strada misterioso ha posizionato la sua nona opera a tema animale in fila al London Zoo. Una scimmia sembra tenere sollevata una saracinesca all'entrata, permettendo a diversi animali di fuggire, come si vede in una foto dal account Instagram di Banksy.

Un foca e degli uccelli hanno già fatto la loro fuga, con tre paia di occhi che sbucano dalla fessura. La BBC ha riferito, citando il team di Banksy, che questo segna la fine della ultima serie animaliera che ha tenuto Londra in allerta per più di una settimana.

Non è la prima volta che Banksy sceglie uno zoo come sua tela. Nel 2001, i suoi graffiti sono apparsi nelle gabbie dei pinguini e delle giraffe allo zoo di Barcellona. L'artista ha spesso utilizzato animali in passato, ma sono solitamente topi.

I fan su Instagram hanno elogiato l'azione, con un commento che recita, "La grande fuga". Tuttavia, un portavoce dello zoo ha detto all'agenzia di stampa PA che l'arte porta gioia alle persone, proprio come lo zoo stesso. Banksy non ha ancora commentato il significato dietro i motivi.

La prima opera è apparsa l'5 agosto, con una capra di montagna su un muro nel distretto di Kew, a sud-ovest di Londra. Giornalmente, è seguito un altro motivo: due elefanti che sbucano dalle finestre, tre scimmie che oscillano su un ponte, un lupo che ulula in una parabola, due pellicani che scattano contro i pesci in un negozio di fish and chips, un grande felino che si allunga su un cartellone vuoto e un banco di piranha che nuota in una vetrina di vetro alla stazione di polizia.

L'ultima opera nel distretto di Charlton, a est di Londra, presenta un rinoceronte che sembra sul punto di montare un'auto rottamata. Un cono traffico sul cofano dell'auto completa l'illusione.

L'Arte negli Spazi Pubblici è Vulnerabile al Vandalismo

L'arte negli spazi pubblici è suscettibile al vandalismo. Un uomo incappucciato ha deturpato il rinoceronte solo poche ore dopo la sua rivelazione. Un video pubblicato dalla BBC mostra l'uomo che spruzza un giorno sul lato inferiore dell'animale.

L'azione è durata solo pochi secondi prima che l'uomo scomparisse senza una parola, ignorando le frustrate chiamate dei presenti che chiedevano, "Perché lo stai facendo?"

In precedenza, individui sconosciuti avevano rimosso la parabola con il lupo che ulula. Due opere sono state rimosse per timore di vandalismo e furto: il caso di piranha è stato inizialmente recintato e poi spostato in un luogo sicuro, secondo la City of London.

Il grande felino che si stirava comodamente è stato anche rimosso per motivi di sicurezza dopo un breve periodo. Il proprietario ha promesso di donare l'opera a una galleria d'arte.

Altri visitatori dello zoo erano entusiasti di vedere la nuova opera d'arte, esprimendo la loro gioia sui social media. Despite gli occasionali atti di vandalismo, l'apprezzamento del pubblico per la serie a tema animale di Banksy rimane alto, mostrando l'impatto dell'arte nel promuovere l'impegno della comunità.

