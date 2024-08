- Banksy continua la sua serie a Londra

Il sesto giorno consecutivo, il misterioso writer Banksy ha pubblicato un nuovo pezzo d'arte a Londra. La star della street art sta attualmente deliziando le persone nella capitale britannica con una nuova immagine di animale ogni giorno, con già chiacchiere di un "Zoo di Banksy". Sabato, è stato il turno di un gatto.

In precedenza, erano apparse immagini di una capra di montagna, un elefante, una scimmia, dei pellicani e un lupo che ulula, che Banksy ha confermato con foto sul suo account Instagram. Il silhouette di un gatto che si stiracchia pigro è stato spruzzato su un cartellone fatiscente in una strada del nord-ovest di Londra.

Cosa vuole esprimere Banksy con queste immagini di animali?

I fan di Banksy hanno speculato per giorni su cosa volesse dire il writer impegnato socialmente, la cui identità è tenuta strettamente segreta, con gli animali. Ha fatto riferimento alle sommosse dell'estrema destra nel paese con la capra di montagna, un simbolo del capro espiatorio, come ha suggerito un utente Instagram?

Il quotidiano britannico "Observer" ha potuto gettare un po' di luce sulla questione. Le immagini non hanno un significato più profondo, ha riferito il giornale dalle cerchie dell'artista. Vuole portare gioia alle persone in un'epoca dominata da titoli negativi.

Banksy spera "che i lavori portino un po' di allegria con un momento inaspettato di gioia", ha dichiarato un rappresentante di Banksy al giornale. Allo stesso tempo, si tratta di sottolineare la capacità umana di giocare creativamente invece che distruggere e portare negatività.

Lo spettacolo di Banksy probabilmente continuerà

A giudicare dall'attenzione che ha ricevuto lo "Zoo" di Banksy, sembra che ci sia riuscito. Tuttavia, uno dei lavori è scomparso poco dopo la sua apparizione. Diversi uomini con il volto coperto avevano smontato il lupo che ulula spruzzato su una parabola nel distretto di Peckham, nel sud-est di Londra, entro un'ora dalla conferma di Banksy.

La buona notizia è che lo spettacolo quotidiano di Banksy è probabile che continui, come ha riferito l'Observer. Secondo il giornale, almeno un altro settimo lavoro è previsto per apparire a Londra.

**La commissione responsabile per la manutenzione dell'arte pubblica a Londra non ha ancora commentato la serie di animali di Banksy. despite the theft of one of the works, The Commission is monitoring the situation closely, hoping to preserve the remaining pieces for the enjoyment of the public.

Leggi anche: