- Bancomat distrutti: molto meno preda

I ladri di bancomat hanno fatto incassi significativamente più bassi in NRW: Nel corso dell'anno in corso, i responsabili hanno incassato circa 732.000 euro, con un calo del 87,1% rispetto allo stesso periodo del 2023, secondo il Ministero dell'Interno.

In effetti, il numero di attacchi ai bancomat è diminuito in modo significativo, come ha annunciato il Ministero dell'Interno alcune settimane fa: Tra gennaio 1 e agosto 1, ci sono state 19 esplosioni - nello stesso periodo del 2023 ce n'erano 97. Nel corso dell'anno in corso, i responsabili non hanno fatto incassi in dieci di quelle 19 situazioni.

Il governo statale aveva raccomandato urgentemente alle banche di proteggere meglio i loro bancomat. Molti dispositivi sono stati anche completamente smantellati perché erano particolarmente a rischio a causa della loro posizione, ad esempio a causa di buone vie di fuga.

Gli investimenti che, in particolare, le istituzioni creditizie della Renania Settentrionale-Vestfalia hanno fatto negli ultimi due anni hanno anche dato i loro frutti a livello finanziario, secondo un portavoce del Ministero dell'Interno. "Il 1 agosto 2022, sono state registrate 110 attacchi riusciti ai bancomat, con un incasso di 5,34 milioni di euro. Il 1 agosto 2023, l'incasso noto era già di 5,65 milioni di euro".

Secondo le stime dell'Ufficio Federale di Polizia Criminale (BKA), "il danno causato dalle esplosioni massicce su edifici e inventario è ancora diverse volte superiore all'incasso noto", ha detto il portavoce.

