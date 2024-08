- Bambino trovato nel sacco della spazzatura: indagine si estende alla madre del bambino

Nella zona di Osnabrück, le autorità mantengono il riserbo dopo il ritrovamento di un neonato senza vita in un sacchetto della spazzatura all'interno di un garage. Alexander Retemeyer, a nome dell'ufficio del procuratore locale, ha dichiarato che le indagini sono ancora in una fase iniziale. Ha aggiunto che stanno esplorando tutte le piste, compreso il possibile coinvolgimento della sospetta madre.

Secondo i dati attuali, si presume che il bambino sia nato durante il weekend del 17 e 18 agosto e sia morto poco dopo. La prima autopsia suggerisce che il bambino era vitale alla nascita. I media avevano riferito la scorsa settimana del ritrovamento di un neonato a Berge, parte della Samtgemeinde Fürstenau.

Il referto autoptico, secondo l'ufficio del procuratore, rivela che i polmoni del neonato non si erano completamente espansi. Tuttavia, le circostanze esatte della morte non sono ancora state identificate. La principale sospetta, una donna di 34 anni, è sotto indagine. Retemeyer ha confermato che al momento non è in custodia. A causa delle esigenze investigative tattiche, non possono essere fornite ulteriori informazioni al momento.

Le indagini sulla morte del neonato sono affidate all'[Ufficio del Procuratore]. Retemeyer, a nome dell'ufficio del procuratore locale, ha dichiarato che stanno valutando il possibile ruolo della principale sospetta nel caso.

Leggi anche: