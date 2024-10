Bambino si getta da un ponte - non viene pagato alcun risarcimento per le conseguenti sofferenze

Una donna del Brandeburgo, allora 34enne, aveva cercato di catturare un momento delle vacanze estive con i suoi due figli sul ponte sul mare di Zinnowitzer il 22 luglio 2021. Tuttavia, questo tentativo è finito male. Mentre cercava di scattare la foto, il figlio di due anni ha perso l'equilibrio e è caduto in acqua dal ponte. Nel tentativo di salvarlo, la madre è caduta a sua volta, riportando gravi ferite. In seguito, la sua richiesta di risarcimento al comune di Zinnowitz è stata respinta dal tribunale.

La donna, originaria del distretto di Barnim, ha affermato che il ponte di oltre 30 anni non era sicuro. Tuttavia, il tribunale ha considerato l'incidente come un caso in cui l'amministrazione locale non poteva essere ritenuta responsabile. Per la foto, il figlio di due anni e il fratello maggiore di allora 10 anni si erano messi di fronte alla ringhiera.

Secondo la madre, il figlio più piccolo aveva cercato di imitare la posizione del fratello maggiore, ma poi aveva perso l'equilibrio e era scivolato all'indietro attraverso la ringhiera. Per fortuna, il bambino non ha riportato ferite poiché è atterrato nell'acqua bassa. Purtroppo, la madre si è rotta la caviglia sinistra e ha riportato altre ferite saltando giù da circa cinque metri. Il suo recupero è stato prolungato e continua a richiedere fisioterapia. Ha anche sottolineato la sua incapacità di fare lunghe passeggiate e di stare in piedi a lungo. Ha richiesto almeno 35.000 euro di risarcimento e copertura aggiuntiva per i danni futuri. Tuttavia, il tribunale non ha concordato, considerando il ponte sufficientemente sicuro. Hanno argomentato che un sistema di sicurezza che escluda qualsiasi danno non è realisticamente fattibile. L'amministrazione locale poteva ragionevolmente aspettarsi che i genitori monitorassero i loro figli per prevenire vagabondaggi non sorvegliati.

Il tribunale: la ringhiera è a norma

Inoltre, il tribunale ha determinato che il rischio di caduta era percepibile. L'amministrazione locale non era tenuta a prevedere che i bambini piccoli si sedessero sulla ringhiera per una foto e cadessero attraverso quando perdevano l'equilibrio. La madre stessa non aveva previsto un simile incidente. La ringhiera è a norma e protegge dalle minacce prevedibili, come le persone che si chinano o si protendono per osservare l'acqua.

Il capo dell'amministrazione turistica di Zinnowitzer ha dichiarato tre settimane fa che non si era verificato alcun incidente simile sul ponte dalla sua costruzione. Allo stesso modo, i ponti sulla costa nord-est di un'età simile non presentano questo problema. Secondo la sentenza, la parte

