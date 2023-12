Bambino non accompagnato di 6 anni imbarcato sul volo sbagliato della Spirit Airlines

In una dichiarazione inviata via e-mail alla CNN, la Spirit Airlines si è scusata con la famiglia, affermando che il 21 dicembre il bambino avrebbe dovuto volare dall'aeroporto internazionale di Philadelphia all'aeroporto internazionale della Florida sud-occidentale di Fort Myers.

Invece, la Spirit Airlines ha dichiarato che il bambino è stato "erroneamente imbarcato" su un aereo diretto a Orlando.

"Il bambino è sempre stato sotto la cura e la supervisione di un membro del team Spirit e, non appena abbiamo scoperto l'errore, abbiamo preso immediatamente provvedimenti per comunicare con la famiglia e riconnetterla", ha dichiarato la compagnia aerea in un comunicato alla CNN.

WINK-TV, affiliata della CNN, ha parlato con Maria Ramos, una donna che ha identificato il bambino come suo nipote di 6 anni.

Dopo l'atterraggio dell'aereo su cui avrebbe dovuto salire e dopo che suo nipote non era a bordo, per la Ramos si è scatenato il panico, come ha raccontato a WINK-TV.

Ramos ha raccontato a WINK-TV di aver ricevuto una telefonata da suo nipote dopo l'atterraggio a Orlando e di aver fatto un viaggio di quasi 160 miglia da Fort Myers per andare a prendere il bambino.

La compagnia aerea si è offerta di rimborsare loro il viaggio, ha detto Ramos a WINK-TV, ma soprattutto vuole sapere perché è successo.

La Spirit Airlines non ha spiegato come si sia verificato l'errore, ma ha dichiarato di "prendere sul serio la sicurezza e la responsabilità del trasporto di tutti i nostri ospiti e sta conducendo un'indagine interna. Ci scusiamo con la famiglia per questa esperienza".

Fonte: edition.cnn.com