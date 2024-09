- Bambino morto in tenera età - detenzione clandestina per autisti sospettati di incidenti stradali

La scorsa settimana, a seguito dell'incidente tragico avvenuto a Hamburg-Billstedt, dove purtroppo un bambino è deceduto, i sospetti sono stati catturati. Le indagini hanno rivelato che i due uomini, di 22 e 24 anni, erano coinvolti in una corsa illegale per le strade. Questa pericolosa gara ha portato a una collisione con il furgone della famiglia che trasportava il bambino deceduto e il suo gemello, come riportato dalla polizia il lunedì.

L'esame preliminare dei dati del veicolo ha dimostrato una velocità eccessiva. Considerata la loro possibile involvement e la possibilità di fuga, sono state emesse mandate di arresto per i due giovani, che sono stati trattenuti venerdì. Sono state anche raccolte ulteriori prove.

Il fratello gemello e la madre del bambino deceduto hanno riportato ferite gravi.

I primi resoconti della polizia hanno dettagliato che i due uomini erano stati apparentemente impegnati in una gara con i loro veicoli lungo Schiffbeker Weg verso Billstedt il 26 agosto. Una donna di 40 anni ha imboccato la stessa strada con il suo furgone della famiglia, innescando prima una collisione con l'auto del 24enne, seguita dal veicolo del 22enne. Quest'ultimo ha perso il controllo, è uscito di strada e ha danneggiato numerosi alberi lungo il percorso.

In totale, sei persone sono rimaste ferite negli incidenti. Il bambino di due anni originariamente in condizioni critiche è deceduto in ospedale. Il fratello gemello del bambino deceduto e la madre hanno riportato ferite gravi. I due conducenti e un passeggero di 23 anni hanno riportato ferite meno gravi.

Le indagini continuano e si cercano ulteriori testimoni.

