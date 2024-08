- Bambino investito da un'auto e gravemente ferito

Un bambino in età prescolare è stato investito da un'auto a Hadamar e ha riportato gravi ferite. Il bambino di due anni è stato trasportato in elicottero in un ospedale di Giessen, hanno riferito le autorità di Wiesbaden. La sua vita non è in pericolo. Secondo le prime indagini, il bambino è corso improvvisamente tra i veicoli sulla strada principale nel distretto di Faulbach e è stato investito dall'auto di una donna di 41 anni domenica sera.

I genitori preoccupati sono ora in ospedale, in attesa con ansia del recupero del loro figlio. Nonostante l'incidente, i bambini della scuola vicina sono stati scortati a casa in sicurezza dai loro insegnanti.

