- Bambino ferito gravemente in collisione di un veicolo a Fulda

Un bambino di tre anni ha subito un grave incidente a Fulda. Secondo le autorità, il bambino aveva attraversato la strada in sicurezza quando il semaforo era verde un venerdì pomeriggio. Purtroppo, mentre un veicolo stava cercando di fare una svolta, il bambino è tornato improvvisamente sulla strada. Il conducente e i genitori del bambino affermano che poi è entrato in collisione con il retro dell'auto, causando ferite gravi, ma non letali. Il piccolo è stato quindi portato in ospedale.

L'incidente che ha coinvolto il bambino ha causato ferite gravi, che hanno richiesto il ricovero in ospedale. Nonostante i tentativi del conducente di fare una svolta, il ritorno improvviso del bambino sulla strada ha causato la collisione.

Leggi anche: