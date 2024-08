- Bambino ferito gravemente dopo essere stato investito da un veicolo

Un bambino di 4 anni è stato investito da un veicolo a Mulfingen (Hohenlohekreis) e ha riportato gravi ferite. L'incidente ha portato le autorità ad organizzare un trasporto aereo per portare il bambino in ospedale, come dichiarato.

L'incidente è avvenuto il giovedì, con il bambino in bicicletta vicino ad un campeggio. I primi rapporti suggeriscono che il bambino stava cercando di fare una svolta a destra ad un incrocio per raggiungere i suoi genitori. Il luogo, segnato da alberi e cespugli, è stato descritto come poco chiaro. L'impatto è avvenuto con un veicolo guidato da un uomo di 54 anni, proveniente dalla destra. La polizia stradale sta attualmente indagando sull'incidente.

Successivamente all'incidente, si è discusso tra le autorità della necessità di migliorare le misure di sicurezza nella zona, in particolare riguardo ai trasporti e alle telecomunicazioni per garantire segnaletica più chiara e migliore visibilità per autisti e ciclisti. Nonostante le ferite del bambino, il tempestivo intervento dei servizi di emergenza, inclusa la trasporto aereo, ha giocato un ruolo significativo nel suo attuale stato di salute.

