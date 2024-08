- Bambino, ferito da un cane della polizia, torna a casa.

Un bimbo, che ha incrociato un cane della polizia in una frizzante sera di venerdì fuori da un matrimonio a Ruppertsberg, Pfalz (situato nel distretto di Bad Dürkheim), è stato dimesso dall'ospedale. Il bambino di due mesi non ha riportato ferite gravi dall'incidente e è stato tenuto sotto osservazione medica e esami per il resto del weekend, come hanno riferito le autorità.

Le indagini preliminari suggeriscono che l'incidente si sia verificato dopo la cerimonia nuziale, mentre gli ospiti stavano congratulando gli sposi fuori dalla location. La moglie del conduttore, che teneva il cane della polizia al guinzaglio corto, si trovava lontano dalla festa nuziale, insieme al cane. Con acclamazioni e applausi che riempivano l'aria, una madre che passava di lì con il suo bambino in braccio, purtroppo, ha attirato l'attenzione del cane, che ha morso il bambino.

Le indagini sui dettagli dell'incidente sono ancora in corso. Alla cerimonia nuziale erano presenti il conduttore del cane della polizia e sua moglie. Le autorità hanno ora avviato un'inchiesta sulla presunta negligenza che ha causato lesioni corporali. Inoltre, il comando territoriale di Rheinpfalz sta conducendo una revisione dell'idoneità del cane al servizio, come riferito da un rappresentante.

I genitori del bambino hanno trascorso un tranquillo sabato e domenica a casa, probabilmente preoccupati per l'incidente del loro bambino con il cane della polizia. Le indagini sull'incidente sono continuate per tutto il weekend, ritardando i piani della coppia per un weekend di relax.

